Украина и США завершают подготовку проекта гарантий безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов сигнал о готовности вынести вопрос ратификации гарантий безопасности на рассмотрение Конгресса. По его словам, речь идет именно о конкретных юридически обязывающих гарантиях.

В США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины

Сибига подчеркнул, что такой формат гарантий безопасности для Украины может стать беспрецедентным, ведь, по его оценке, это будет первый случай в истории государства, когда фиксируются именно обязывающие гарантии на двустороннем уровне.

Напомним, ранее о гарантиях безопасности высказывался Генсек НАТО Марк Рютте, который заявил, что они будут многоуровневыми.

Также Владимир Зеленский раскрыл детали о встречах с немецкими топ-чиновниками и новые договоренности для интересов Украины.