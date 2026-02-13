Видео
Главная Новости дня США готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе — Сибига

США готовы ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе — Сибига

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 21:38
Украина и США завершают подготовку проекта гарантий безопасности
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов сигнал о готовности вынести вопрос ратификации гарантий безопасности на рассмотрение Конгресса. По его словам, речь идет именно о конкретных юридически обязывающих гарантиях. 

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление МИД Украины.

Читайте также:

В США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины

Сибига подчеркнул, что такой формат гарантий безопасности для Украины может стать беспрецедентным, ведь, по его оценке, это будет первый случай в истории государства, когда фиксируются именно обязывающие гарантии на двустороннем уровне.

"По словам Андрея Сибиги Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее о гарантиях безопасности высказывался Генсек НАТО Марк Рютте, который заявил, что они будут многоуровневыми.

Также Владимир Зеленский раскрыл детали о встречах с немецкими топ-чиновниками и новые договоренности для интересов Украины.

США МИД Конгресс Андрей Сибига Украина гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
