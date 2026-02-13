Грэм заявил о необходимости привлечь Китай к завершению войны

Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что, по его мнению, для завершения войны против Украины к процессу нужно привлечь Китай. Он объяснил это тем, как оценивает цели Владимира Путина.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий в Мюнхене.

Грэм назвал войну Путина попыткой восстановить прошлое

Грэм утверждает, что российский лидер стремится не к частичным достижениям, а к полному покорению Украины. В своей речи сенатор задал аудитории вопрос, многие ли верят, что Путин хочет захватить всю страну, и сразу же ответил, что, по его убеждению, речь идет именно о максимальной цели.

"Он хочет все", — сказал Грэм.

Американский сенатор также заявил, что это война, которую ведет человек, который хочет восстановить прошлое, и который, по словам Грэма, считает, что Украина не имеет права существовать. Он добавил, что Путин, по его мнению, не остановится, пока кто-то его не остановит.

Отдельно Грэм высказался о предложениях, которые назвал "планом из двух пунктов", заявив, что такой подход не дает результата.

"Итак, у вас план из двух пунктов? Отлично. Он не работает", — сказал сенатор.

После этого он сообщил, что обращался к американской администрации с позицией о необходимости более широкого привлечения внешних игроков.

"Я сказал администрации, что если хотите закончить эту войну, надо привлечь Китай", — заявил Грэм.

