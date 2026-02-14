Програма PURL — Зеленський пояснив, завдяки кому існує програма

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, пояснив завдяки кому існує програма PURL. Йдеться про закупівлю американської зброї для України.

Про це глава держави повідомив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Програма PURL для України

Зеленський заявив, що ініціатива існує завдяки Європі.

"Європа платить за нашу здатність зупиняти балістичні удари", — зазначив він.

За його словами, протягом цього місяця Україну атакували понад 6 тисяч російських дронів, 150 ракет різного типу та понад 5,5 тисяч КАБів.

