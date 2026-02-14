Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, завдяки кому існує програма PURL

Зеленський пояснив, завдяки кому існує програма PURL

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:09
Програма PURL — Зеленський пояснив, завдяки кому існує програма
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, пояснив завдяки кому існує програма PURL. Йдеться про закупівлю американської зброї для України.

Про це глава держави повідомив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Програма PURL для України

Зеленський заявив, що ініціатива існує завдяки Європі.

"Європа платить за нашу здатність зупиняти балістичні удари", — зазначив він.

За його словами, протягом цього місяця Україну атакували понад 6 тисяч російських дронів, 150 ракет різного типу та понад 5,5 тисяч КАБів.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що заплановано у Мюнхені на другий день безпекової конференції.

А 13 лютого Зеленський назвав, на яку найбільшу поступку готова піти Україна на переговорах щодо завершення війни.

Володимир Зеленський війна Європа Мюнхенська конференція безпеки PURL Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
