Головна Новини дня Зеленський розповів про критичну ситуацію з ракетами для ППО

Зеленський розповів про критичну ситуацію з ракетами для ППО

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:17
Мюнхенська конференція безпеки — Зеленський розповів, чи вистачає Україні ракет для ППО
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Повітряним силам України не вистачає ракет для відбиття російських атак. Інколи ракети завозять прямо перед ударами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Скільки цілей випустила РФ в січні

За його словами, одна з найгірших речей, яку може почути лідер, це доповідь від командувача Повітряних сил, що підрозділи ППО пусті.

"Бо ці підрозділи використали свої ракети для зупинки російських ударів, поповнення не було, а розвідка каже, що новий масований удар може бути за 1-2 дні. Іноді нам вдається завезти нові ракети прямо перед ударами, іноді буквально в останній момент", — додав він.

Президент зазначив, що лише за січень Україну атакували 6 тисяч ударних дронів. Також росіяни використали понад 150 ракет та понад 5 тисяч КАБів.

"І так кожен місяць. Уявіть це у вашому власному місті: розбиті вулиці, знищені будинки, школи... І це щоденне життя в Україні через Росію протягом чотирьох років", — розповів він.

Крім того, під час виступу глава держави продемонстрував у Мюнхені, як Росія масовано б'є по Україні.

За його словами, ракети ППО, які отримала Україна в неділю, були використані вже в четвер.

Нагадаємо, під час виступу президент також пояснив завдяки кому існує програма PURL

Крім того, глава держави зазначив, що наслідки війни стають все більш небезпечними.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
