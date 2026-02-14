Зеленський заявив про готовність до мирної угоди та наголосив на гарантіях безпеки

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до угоди, яка принесе реальний мир. Крім того, він висловився про гарантії безпеки.

Про це глава держави повідомив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Мирна угода щодо завершення війни

"Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можна закінчити цю війну", — наголосив Зеленський.

За його словами, наразі є сильні домовленості, які готові до підписання зі Сполученими Штатами Америки та Європою. Крім того, угода щодо гарантій безпеки повинна бути до будь-якої угоди щодо завершення війни.

"Ці гарантії дадуть відповідь на головне запитання: як довго знову не буде війни? І ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас, ми сподіваємося, що Конгрес почує нас, ми сподіваємося, що американський народ почує нас. І ми вдячні за всю реальну допомогу", — каже глава держави.

Зеленський заявив, що Україна зробить усе, аби переговори щодо завершення війни були успішними. Він повідомив про постійний звʼязок зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Сьогодні ми зустрічаємося з державним секретарем Марком Рубіо, і Україна хоче, щоб результат усіх цих зусиль був реальною безпекою і реальним миром... Здається, що Путін хоче повторити Мюнхен, не Мюнхен 2007 року, коли він лише говорив про поділ Європи, а Мюнхен 1938 року, коли попередній Путін почав ділити Європу в реальності", — зазначив глава держави.

Український лідер сподівається, що тристоронні переговори наступного тижня будуть серйозними та предметними. Водночас він згадав про прохання поступок та те, що Європа недостатньо залучена.

За його словами, інколи є відчуття, ніби сторони говорять про різні речі.

"Американці часто повертаються до питання поступок і надто часто ці поступки обговорюються лише в контексті України, не Росії. Європа практично не присутня за столом, це велика помилка, на мою думку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у закінченні війни, оскільки не уявляє життя без влади.

Також Зеленський заявив, що Україні не вистачає ракет для відбиття російських атак.