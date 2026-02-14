Мюнхенська конференція — Зеленський різко висловився про Путіна та назвав його рабом війни

Термінова новина

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у закінченні війни. Він не може уявити життя без влади.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

"Путін не зацікавлений ні в чому іншому, він не живе звичайним життям, він не сидить у кафе... Він не може уявити життя без влади, він радиться із Петром І і Катериною ІІ, ніж з будь-якою живою людиною...Можете уявити Путіна без війни? Ніхто в Україні не вірить, що він відпустить Україну чи Європу, він не відпустить ідею війни, він раб війни", — сказав Зеленський.

