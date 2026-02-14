Видео
Видео

Главная Новости дня Раб войны — Зеленский объяснил, почему Путин не идет на перемирие

Раб войны — Зеленский объяснил, почему Путин не идет на перемирие

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:32
Мюнхенская конференция — Зеленский резко высказался о Путине и назвал его рабом войны
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны. Он не может представить жизнь без власти.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Путин советуется с царем Петром и императрицей Екатериной

"Путин не заинтересован ни в чем другом, он не живет обычной жизнью, он не сидит в кафе... Он не может представить жизнь без власти, он больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной относительно территориальных достижений, чем с любым живым человеком относительно реальной жизни", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Путин не отпустит Украину.

"Можете представить Путина без войны? Никто в Украине не верит, что он отпустит Украину или Европу, он не отпустит идею войны. Он может видеть себя царем, но в реальности он раб войны. Если он будет жить еще 10 лет, мы можем понимать, что это может быть война, а тогда он может вернуться или расшириться", — добавил глава государства.

Напомним, во время выступления президент также рассказал, какая в Украине ситуация с ракетами ПВО.

Кроме того, Зеленский сообщил, что от атак РФ повреждения получили все электростанции в Украине.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
