Мюнхенская конференция — Зеленский резко высказался о Путине и назвал его рабом войны

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны. Он не может представить жизнь без власти.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Путин советуется с царем Петром и императрицей Екатериной

"Путин не заинтересован ни в чем другом, он не живет обычной жизнью, он не сидит в кафе... Он не может представить жизнь без власти, он больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной относительно территориальных достижений, чем с любым живым человеком относительно реальной жизни", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Путин не отпустит Украину.

"Можете представить Путина без войны? Никто в Украине не верит, что он отпустит Украину или Европу, он не отпустит идею войны. Он может видеть себя царем, но в реальности он раб войны. Если он будет жить еще 10 лет, мы можем понимать, что это может быть война, а тогда он может вернуться или расшириться", — добавил глава государства.

Напомним, во время выступления президент также рассказал, какая в Украине ситуация с ракетами ПВО.

Кроме того, Зеленский сообщил, что от атак РФ повреждения получили все электростанции в Украине.