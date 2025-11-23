Видео
Видео

Зеленский обсудил мир с премьерами Хорватии и Люксембурга

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 17:35
обновлено: 17:39
Зеленский провел разговор с премьерами Хорватии и Люксембурга - детали
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Главной темой стали международные усилия по достижению справедливого мира для Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 23 ноября.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с Пленковичем и Фриденом

По словам Зеленского, сейчас почти все европейские государства внимательно следят за процессом мирных наработок и готовы участвовать в работе. Президент поблагодарил двух премьеров за поддержку Украины и проинформировал их о текущей дипломатической деятельности, в частности относительно американского предложения и встреч украинской делегации в Женеве.

"Очень важно, что сейчас практически все страны Европы внимательно следят за процессом по достижению мира и готовы подключаться. Спасибо за поддержку. Проинформировал о нашей дипломатической работе над американским предложением и встречи в Женеве. Рассчитываем на результат, который проложит путь к настоящему и длительному миру. Готовимся также к контактам в формате Коалиции желающих. Работа должна быть максимально содержательной, и мы это обеспечим", — написал президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также провел важный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

А также глава государства сообщил о первых результатах встреч украинской делегации в Женеве.

