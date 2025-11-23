Зеленський провів розмову з прем'єрами Хорватії та Люксембургу — деталі

Зеленський обговорив мир із прем'єрами Хорватії та Люксембургу
Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Головною темою стали міжнародні зусилля щодо досягнення справедливого миру для України.
Про це глава держави повідомив у Telegram в неділю, 23 листопада.
Зеленський провів розмову з Пленковичем і Фріденом
За словами Зеленського, наразі майже всі європейські держави уважно стежать за процесом мирних напрацювань і готові долучатися до роботи. Президент подякував двом прем'єрам за підтримку України та поінформував їх про поточну дипломатичну діяльність, зокрема щодо американської пропозиції та зустрічей української делегації в Женеві.
"Дуже важливо, що зараз практично всі країни Європи уважно стежать за процесом з досягнення миру та готові підключатися. Дякую за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу над американською пропозицією й зустрічі в Женеві. Розраховуємо на результат, який прокладе шлях до справжнього і тривалого миру. Готуємося також до контактів у форматі Коаліції охочих. Робота має бути максимально змістовною, і ми це забезпечимо", — написав президент.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також провів важливу розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.
А також глава держави повідомив про перші результати зустрічей української делегації в Женеві.
Читайте Новини.LIVE!