Україна
Зеленський обговорив мир із прем'єрами Хорватії та Люксембургу

Зеленський обговорив мир із прем'єрами Хорватії та Люксембургу

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 17:35
Оновлено: 17:39
Зеленський провів розмову з прем'єрами Хорватії та Люксембургу — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Головною темою стали міжнародні зусилля щодо досягнення справедливого миру для України.

Про це глава держави повідомив у Telegram в неділю, 23 листопада.

Читайте також:

Зеленський провів розмову з Пленковичем і Фріденом

За словами Зеленського, наразі майже всі європейські держави уважно стежать за процесом мирних напрацювань і готові долучатися до роботи. Президент подякував двом прем'єрам за підтримку України та поінформував їх про поточну дипломатичну діяльність, зокрема щодо американської пропозиції та зустрічей української делегації в Женеві.

"Дуже важливо, що зараз практично всі країни Європи уважно стежать за процесом з досягнення миру та готові підключатися. Дякую за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу над американською пропозицією й зустрічі в Женеві. Розраховуємо на результат, який прокладе шлях до справжнього і тривалого миру. Готуємося також до контактів у форматі Коаліції охочих. Робота має бути максимально змістовною, і ми це забезпечимо", — написав президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також провів важливу розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

А також глава держави повідомив про перші результати зустрічей української делегації в Женеві.

Володимир Зеленський переговори Хорватія Україна Люксембург
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
