Головна Новини дня Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Канади

Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Канади

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 16:25
Оновлено: 16:25
Про що говорили Зеленський і прем’єр Канади Марк Карні— ключові акценти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої обговорив роботу української переговорної команди у Швейцарії. Глава держави підкреслив, що Україна зосереджена на конструктивному опрацюванні пропозицій США.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 23 листопада.

Читайте також:

Переговори з Канадою щодо мирного процесу

Президент України зазначив, що спілкування з прем’єром Канади було змістовним і дозволило зосередитися на ключових кроках у межах дипломатичної роботи. Він акцентував, що українська команда у Швейцарії продовжує обговорювати пропозиції Сполучених Штатів та формує спільні позиції, спрямовані на створення реального шляху до завершення війни. Зеленський також наголосив на важливості координації з партнерами для збереження єдиної позиції щодо миру.

Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Канади - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що подякував Канаді за послідовну підтримку та готовність долучатися до всіх необхідних форматів допомоги. За його словами, Україна також готує обговорення з Коаліцією охочих, яке заплановане на початок наступного тижня. 

Нагадаємо, що Канада нещодавно оголосила про новий пакет санкцій, спрямований проти російської програми безпілотників, тіньового флоту та цифрової інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що під час візиту до Канади міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом.

Володимир Зеленський Канада Швейцарія мирний план Марк Карні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
