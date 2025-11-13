Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга зустрівся з президентом Світового конгресу українців

Сибіга зустрівся з президентом Світового конгресу українців

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 05:07
Оновлено: 05:07
Сибіга провів у Канаді зустріч із президентом Світового конгресу українців
Андрій Сибіга та Пал Ґрод. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава МЗС України Андрій Сибіга під візиту до Канади зустрівся із президентом Світового конгресу українців Палом Ґродом. Вони обговорили співпраці з українськими громадами у Канаді та інших країнах.

Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Що розповів Сибіга про зустріч

"Перебуваючи у Канаді, був радий зустрітися із президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом. Ми обговорили співпрацю з українськими громадами в Канаді й інших країнах", — поінформував міністр закордонних справ України.

Також він висловив слова подяки українській громаді в Канаді "за її гучний голос" та сприянню із просування інтересів України, а також заохочення додаткової допомоги.

"Наступний рік має стати роком зміцнення єдності усього українського народу вдома й за кордоном", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що під час засідання G7 у Канаді, міністр закордонних закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Він ознайомив американського колегу із ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.

Сам держсекретар після зустрічі G7 повідомив, що США та Україна продовжують переговори про оборонну зброю та обладнання для відновлення енергетики.

Канада українці Андрій Сибіга Україна допомога співпраця
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації