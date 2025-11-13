Сибіга провів у Канаді зустріч із президентом Світового конгресу українців

Сибіга зустрівся з президентом Світового конгресу українців
Глава МЗС України Андрій Сибіга під візиту до Канади зустрівся із президентом Світового конгресу українців Палом Ґродом. Вони обговорили співпраці з українськими громадами у Канаді та інших країнах.
Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Що розповів Сибіга про зустріч
"Перебуваючи у Канаді, був радий зустрітися із президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом. Ми обговорили співпрацю з українськими громадами в Канаді й інших країнах", — поінформував міністр закордонних справ України.
Також він висловив слова подяки українській громаді в Канаді "за її гучний голос" та сприянню із просування інтересів України, а також заохочення додаткової допомоги.
"Наступний рік має стати роком зміцнення єдності усього українського народу вдома й за кордоном", — резюмував Сибіга.
Нагадаємо, що під час засідання G7 у Канаді, міністр закордонних закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Він ознайомив американського колегу із ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.
Сам держсекретар після зустрічі G7 повідомив, що США та Україна продовжують переговори про оборонну зброю та обладнання для відновлення енергетики.
Читайте Новини.LIVE!