Сибіга провів у Канаді зустріч із президентом Світового конгресу українців

Андрій Сибіга та Пал Ґрод. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава МЗС України Андрій Сибіга під візиту до Канади зустрівся із президентом Світового конгресу українців Палом Ґродом. Вони обговорили співпраці з українськими громадами у Канаді та інших країнах.

Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Що розповів Сибіга про зустріч

"Перебуваючи у Канаді, був радий зустрітися із президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом. Ми обговорили співпрацю з українськими громадами в Канаді й інших країнах", — поінформував міністр закордонних справ України.

Також він висловив слова подяки українській громаді в Канаді "за її гучний голос" та сприянню із просування інтересів України, а також заохочення додаткової допомоги.

"Наступний рік має стати роком зміцнення єдності усього українського народу вдома й за кордоном", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що під час засідання G7 у Канаді, міністр закордонних закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Він ознайомив американського колегу із ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.

Сам держсекретар після зустрічі G7 повідомив, що США та Україна продовжують переговори про оборонну зброю та обладнання для відновлення енергетики.