Сибига провел в Канаде встречу с президентом Всемирного конгресса украинцев

Андрей Сибига и Пал Грод. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Канаду встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Палом Гродом. Они обсудили сотрудничество с украинскими общинами в Канаде и других странах.

Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х.

Что рассказал Сибига о встрече

"Находясь в Канаде, был рад встретиться с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом. Мы обсудили сотрудничество с украинскими общинами в Канаде и других странах", — сообщил министр иностранных дел Украины.

Также он выразил слова благодарности украинской общине в Канаде "за ее громкий голос" и содействие по продвижению интересов Украины, а также поощрение дополнительной помощи.

"Следующий год должен стать годом укрепления единства всего украинского народа дома и за рубежом", — резюмировал Сибига.

Напомним, что во время заседания G7 в Канаде, министр иностранных иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Он ознакомил американского коллегу с ситуацией на фронте, мирными инициативами и ключевыми приоритетами Украины в укреплении обороны и энергетической устойчивости.

Сам госсекретарь после встречи G7 сообщил, что США и Украина продолжают переговоры об оборонительном оружии и оборудовании для восстановления энергетики.