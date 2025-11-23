Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел важный разговор с премьером Канады

Зеленский провел важный разговор с премьером Канады

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 16:25
обновлено: 16:25
О чем говорили Зеленский и премьер Канады Марк Карни - ключевые акценты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которого обсудил работу украинской переговорной команды в Швейцарии. Глава государства подчеркнул, что Украина сосредоточена на конструктивной проработке предложений США.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 23 ноября.

Реклама
Читайте также:

Переговоры с Канадой по мирному процессу

Президент Украины отметил, что общение с премьером Канады было содержательным и позволило сосредоточиться на ключевых шагах в рамках дипломатической работы. Он акцентировал, что украинская команда в Швейцарии продолжает обсуждать предложения Соединенных Штатов и формирует общие позиции, направленные на создание реального пути к завершению войны. Зеленский также отметил важность координации с партнерами для сохранения единой позиции по миру.

Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Канади - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным и чтобы принципиальные позиции сработали", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что поблагодарил Канаду за последовательную поддержку и готовность участвовать во всех необходимых форматах помощи. По его словам, Украина также готовит обсуждение с Коалицией желающих, которое запланировано на начало следующей недели.

Напомним, что Канада недавно объявила о новом пакете санкций, направленный против российской программы беспилотников, теневого флота и цифровой инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что во время визита в Канаду министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом.

Владимир Зеленский Канада Швейцария мирный план Марк Карни
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации