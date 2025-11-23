О чем говорили Зеленский и премьер Канады Марк Карни - ключевые акценты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которого обсудил работу украинской переговорной команды в Швейцарии. Глава государства подчеркнул, что Украина сосредоточена на конструктивной проработке предложений США.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 23 ноября.

Переговоры с Канадой по мирному процессу

Президент Украины отметил, что общение с премьером Канады было содержательным и позволило сосредоточиться на ключевых шагах в рамках дипломатической работы. Он акцентировал, что украинская команда в Швейцарии продолжает обсуждать предложения Соединенных Штатов и формирует общие позиции, направленные на создание реального пути к завершению войны. Зеленский также отметил важность координации с партнерами для сохранения единой позиции по миру.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, которые предложила Америка. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реальным и чтобы принципиальные позиции сработали", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что поблагодарил Канаду за последовательную поддержку и готовность участвовать во всех необходимых форматах помощи. По его словам, Украина также готовит обсуждение с Коалицией желающих, которое запланировано на начало следующей недели.

Напомним, что Канада недавно объявила о новом пакете санкций, направленный против российской программы беспилотников, теневого флота и цифровой инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что во время визита в Канаду министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом.