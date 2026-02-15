Відео
Головна Новини дня Прем’єр Хорватії відповів, чи закінчиться війна в Україні цьогоріч

Прем’єр Хорватії відповів, чи закінчиться війна в Україні цьогоріч

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 00:01
Прем'єр Хорватії сказав, коли може закінчитися війна в Україні
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: Andrej Plenković/Facebook

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сказав, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України. Відтак, він висловив сподівання, що це може статися вже цього року.

Про це Андрей Пленкович заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

Читайте також:

Прем'єр Хорватії назвав рік, коли може закінчитися війна

Прем'єр Хорватії сказав, що сподівається на завершення повномасштабної війни в Україні. Однак він зауважив, що ніхто не може гарантувати, що це відбудеться цьогоріч.

"Я не оптиміст, і не песиміст, а я реаліст. Я стежу за всім вже багато років. Це вже мій третій мандат прем'єр-міністра Хорватії. А до того я очолював делегацію по Україні в Європарламенті. З 2014 року я займаюся Україною майже щодня... Ми б були дуже раді, якби війна закінчилася цього року. Сподіваємось, війна закінчиться у цьому році, але цього ніхто не може гарантувати", — сказав Пленкович.

Водночас він наголосив, що попри усі мирні зусилля, росіяни продовжують агресію: обстрілюють енергетику та тиснуть на фронті.

Також Пленкович повідомив, що невдовзі планує приїхати до Києва.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Хорватія приєдналася до програми PURL та оголосила про перші внески.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем — говорили про досягнення справедливого миру для України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
