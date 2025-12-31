Відео
Головна Новини дня Румунія та Хорватія приєдналися до PURL — деталі від Зеленського

Румунія та Хорватія приєдналися до PURL — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 13:25
PURL — Хорватія та Румунія приєдналися до програми
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Румунія та Хорватія приєдналися до програми PURL та оголосили про перші внески. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Румунія та Хорватія приєдналися до PURL

"Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для Patriot та інші необхідні нам засоби", — сказав Зеленський. 

Президент розповів, що з моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни:

  • Нідерланди,
  • Данія,
  • Норвегія,
  • Швеція,
  • Німеччина,
  • Канада,
  • Естонія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Ісландія,
  • Фінляндія,
  • Бельгія,
  • Іспанія,
  • Люксембург,
  • Португалія,
  • Словенія,
  • Польща,
  • Австралія,
  • Греція,
  • Нова Зеландія,
  • Північна Македонія,
  • Чорногорія,
  • Румунія,
  • Хорватія.

Як відомо, загальна сума внесків склала 4,3 млрд доларів, з них лише за грудень — майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох.

"Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", — наголосив глава держави. 

Програма PURL
Скриншот допису Володимира Зеленського 

Нагадаємо, 31 грудня стало відомо, що Румунія приєднується до програми PURL. Бухарест виділить 50 млн євро.

Також ми писали, що Португалія виділить кошти на закупівлю для України зброї США. Йдеться про суму у розмірі 50 мільйонів євро.

Володимир Зеленський зброя Румунія військова допомога Хорватія PURL
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
