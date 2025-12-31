Відео
Головна Новини дня Румунія приєднується до програми PURL — скільки грошей виділить

Румунія приєднується до програми PURL — скільки грошей виділить

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 07:28
До програми PURL приєднається Румунія — виділяє 50 млн євро
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою. Фото: REUTERS/Omar Havana

Румуніє приєднується до американського механізму PURL для підтримки оборони України. В рамках цієї програми Бухарест виділить 50 млн євро.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в Х.

Читайте також:

Румунія приєднається до PURL

Цою розповіла, що румунський уряд ухвалив рішення долучитися до ініціативи PURL, що передбачає формування "Переліку пріоритетних закупівель для оборони України". В рамках цього механізму країна направить 50 млн євро, приєднавшись до більшості європейських союзників та інших союзників, які поділяють таку ж думку. 

За словами міністерки, фінансування здійснюватиметься в межах затвердженого бюджету на 2025 рік. 

"Внесок Румунії до PURL сприятиме, шляхом зміцнення можливостей України, досягненню та підтримці сталого миру в Україні. Програма дозволяє спільні асигнування через бюджет НАТО та є продовженням союзницьких ініціатив після Гельсінського саміту, що є пріоритетом, підтвердженим, зокрема, під час візиту Генерального секретаря Марка Рютте до Румунії", — наголосили очільниця румунського МЗС. 

Також вона додала, що участь Румунії в американському механізмі PURL безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі США.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що Португалія виділить кошти на закупівлю для України зброї США. Йдеться про ініціативу PURL.

Також ми писали, що Україна отримає системи ППО зі складів США через PURL. Йдеться про військове обладнання на суму близько 5 мільярдів доларів.

зброя Румунія військова допомога закупівлі війна в Україні PURL
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
