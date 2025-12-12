США передадуть Україні озброєння на 5 млрд доларів — що отримають ЗСУ

Система ППО Patriot. Фото: IMAGO/IlluPics через Reuters

Україна до кінця року отримає військове обладнання зі складів США на суму близько 5 мільярдів доларів. Передачу військового пакета здійснять у межах механізму швидкої допомоги PURL.

Про це в інтерв’ю для "Суспільне" повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська.

Що нададуть Україні в межах програми PURL

Йдеться про критично важливе озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, боєприпаси та запасні частини, необхідні для підтримки боєздатності Збройних сил України. Шекерінська наголосила, що саме через PURL Україна отримує найбільш нагальні військові поставки.

Шекерінська також зазначила, що логістика постачань працює безперервно. Доставка озброєння здійснюється через спеціальні хаби, розташовані в Польщі та Румунії. Фінансування пакетів допомоги забезпечують європейські союзники та Канада, а до ініціативи вже долучилися Австралія та Нова Зеландія.

Водночас вона зауважила, що попри значні обсяги підтримки Україна й надалі потребує додаткових систем протиповітряної оборони. За її словами, оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб скоротити дефіцит такого озброєння.

Нагадаємо, Росія не припиняє атакувати Україну. Повітряні сили ЗСУ оприлюднили звіт, скільки російських дронів збили за минулу добу.

Водночас росіяни постійно розробляють і тестують нові тактики повітряних атак по Україні, щоб мінімізувати збиття цілей засобами ППО.

Кілька днів тому Австралія та Нова Зеландія оголосила про передачу нового пакета допомоги Україні.

У листопаді президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Україні передадуть модернізовані засоби ППО.