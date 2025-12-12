Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна отримає системи ППО зі складів США через PURL

Україна отримає системи ППО зі складів США через PURL

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:12
США передадуть Україні озброєння на 5 млрд доларів — що отримають ЗСУ
Система ППО Patriot. Фото: IMAGO/IlluPics через Reuters

Україна до кінця року отримає військове обладнання зі складів США на суму близько 5 мільярдів доларів. Передачу військового пакета здійснять у межах механізму швидкої допомоги PURL.

Про це в інтерв’ю для "Суспільне" повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська.

Реклама
Читайте також:

Що нададуть Україні в межах програми PURL

Йдеться про критично важливе озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, боєприпаси та запасні частини, необхідні для підтримки боєздатності Збройних сил України. Шекерінська наголосила, що саме через PURL Україна отримує найбільш нагальні військові поставки.

Шекерінська також зазначила, що логістика постачань працює безперервно. Доставка озброєння здійснюється через спеціальні хаби, розташовані в Польщі та Румунії. Фінансування пакетів допомоги забезпечують європейські союзники та Канада, а до ініціативи вже долучилися Австралія та Нова Зеландія.

Водночас вона зауважила, що попри значні обсяги підтримки Україна й надалі потребує додаткових систем протиповітряної оборони. За її словами, оборонна промисловість країн НАТО нарощує виробництво, щоб скоротити дефіцит такого озброєння.

Нагадаємо, Росія не припиняє атакувати Україну. Повітряні сили ЗСУ оприлюднили звіт, скільки російських дронів збили за минулу добу

Водночас росіяни постійно розробляють і тестують нові тактики повітряних атак по Україні, щоб мінімізувати збиття цілей засобами ППО. 

Кілька днів тому Австралія та Нова Зеландія оголосила про передачу нового пакета допомоги Україні

У листопаді президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Україні передадуть модернізовані засоби ППО.

НАТО ППО війна в Україні Patriot PURL
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації