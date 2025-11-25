Відео
Головна Новини дня Росіяни тестують нові тактики атак — як запускали дрони вночі

Росіяни тестують нові тактики атак — як запускали дрони вночі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 13:39
Оновлено: 13:37
Атака Росії на Україну 25 листопада — Ігнат розповів подробиці
Наслідки російської атаки по Києву 25 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Під час нічної масованої атаки Росії в ніч проти 25 листопада, українська ППО збила кілька російських балістичних ракет "Іскандер-М", а також перехопила крилаті ракети "Калібр", "Іскандер-К" і аеробалістичний "Кинджал". Втім, військові помітили, що росіяни почали по іншому запускати дрони по Україні. 

Про деталі повітряного удару в ефірі "Ранок.LIVE" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія запускає "Шахеди" по Україні з інших напрямків

За його словами, противник одночасно застосував дрони-камікадзе та різні типи ракет, запускаючи БпЛА з кількох напрямків. Значна частина ударних дронів рухалася через Чернігівську й Сумську області.

"Дуже багато дронів летіло саме звідти в напрямку Київської області. І на Одесу летіла величезна кількість, десятки і десятки БПЛА, вони летять групами. Здається, що один там маркер, так на моніторі, а насправді це може бути група із декількох, тому, власне, не завжди вдається одразу порахувати, яка ж кількість сьогодні атакувала вночі", — пояснив Юрій Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що не всі ракети, які не потрапили до статистики збитих, досягли своїх цілей. Окремі дані щодо влучань отримано від ДСНС, проте детальніше про це розповісти не можуть з міркувань безпеки.

Ігнат наголосив, що характер цієї атаки ще раз показав, що Росія запускає дрони з різних територій, і частина БпЛА залітала за межі України.

Зокрема, фіксували проліт над Молдовою та Румунією, яка є членом НАТО. За його словами, румунська сторона реагувала на загрозу та, ймовірно, оприлюднить подробиці окремо.

Нагадаємо, за останніми даними відомо про сімох загиблих в Києві внаслідок російської атаки 25 листопада.

Також через масований обстріл кілька областей залишились без електропостачання. На масований удар Росії по Києву відреагував президент Володимир Зеленський

російські війська обстріли ППО ракети дрони безпілотники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
