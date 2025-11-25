Видео
Україна
Видео

Россияне тестируют новые тактики атак — как запускали дроны ночью

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 13:39
обновлено: 13:54
Атака России на Украину 25 ноября — Игнат рассказал подробности
Последствия российской атаки по Киеву 25 ноября. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время ночной массированной атаки России в ночь на 25 ноября, украинская ПВО сбила несколько российских баллистических ракет "Искандер-М", а также перехватила крылатые ракеты "Калибр", "Искандер-К" и аэробаллистический "Кинжал". Впрочем, военные заметили, что россияне начали по другому запускать дроны по Украине.

О деталях воздушного удара в эфире "Ранок.LIVE" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

Россия запускает "Шахеды" по Украине с других направлений

По его словам, противник одновременно применил дроны-камикадзе и различные типы ракет, запуская БпЛА с нескольких направлений. Значительная часть ударных дронов двигалась через Черниговскую и Сумскую области.

"Очень много дронов летело именно оттуда в направлении Киевской области. И на Одессу летело огромное количество, десятки и десятки БПЛА, они летят группами. Кажется, что один там маркер, так на мониторе, а на самом деле это может быть группа из нескольких, поэтому, собственно, не всегда удается сразу посчитать, какое же количество сегодня атаковало ночью", — пояснил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что не все ракеты, которые не попали в статистику сбитых, достигли своих целей. Отдельные данные по попаданиям получены от ГСЧС, однако подробнее об этом рассказать не могут из соображений безопасности.

Игнат отметил, что характер этой атаки еще раз показал, что Россия запускает дроны с разных территорий, и часть БпЛА залетала за пределы Украины.

В частности, фиксировали пролет над Молдовой и Румынией, которая является членом НАТО. По его словам, румынская сторона реагировала на угрозу и, вероятно, обнародует подробности отдельно.

Напомним, по последним данным известно о семи погибших в Киеве в результате российской атаки 25 ноября.

Также из-за массированного обстрела несколько областей остались без электроснабжения. На массированный удар России по Киеву отреагировал президент Владимир Зеленский.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
