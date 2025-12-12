США передадут Украине вооружение на 5 млрд долларов — что получат ВСУ

Система ПВО Patriot. Фото: IMAGO/IlluPics через Reuters

Украина до конца года получит военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. Передачу военного пакета осуществят в рамках механизма быстрой помощи PURL.

Об этом в интервью для "Суспільне" сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

Что предоставят Украине в рамках программы PURL

Речь идет о критически важном вооружении, в частности системах противовоздушной обороны, боеприпасах и запасных частях, необходимых для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины. Шекеринская отметила, что именно через PURL Украина получает наиболее насущные военные поставки.

Шекеринская также отметила, что логистика поставок работает непрерывно. Доставка вооружения осуществляется через специальные хабы, расположенные в Польше и Румынии. Финансирование пакетов помощи обеспечивают европейские союзники и Канада, а к инициативе уже присоединились Австралия и Новая Зеландия.

В то же время она отметила, что несмотря на значительные объемы поддержки Украина и в дальнейшем нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны. По ее словам, оборонная промышленность стран НАТО наращивает производство, чтобы сократить дефицит такого вооружения.

Напомним, Россия не прекращает атаковать Украину. Воздушные силы ВСУ обнародовали отчет, сколько российских дронов сбили за минувшие сутки.

В то же время россияне постоянно разрабатывают и тестируют новые тактики воздушных атак по Украине, чтобы минимизировать сбивание целей средствами ПВО.

Несколько дней назад Австралия и Новая Зеландия объявила о передаче нового пакета помощи Украине.

В ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Украине передадут модернизированные средства ПВО.