Главная Новости дня Румыния присоединяется к программе PURL — сколько денег выделит

Румыния присоединяется к программе PURL — сколько денег выделит

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 07:28
К программе PURL присоединится Румыния — выделяет 50 млн евро
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою. Фото: REUTERS/Omar Havana

Румыния присоединяется к американскому механизму PURL для поддержки обороны Украины. В рамках этой программы Бухарест выделит 50 млн евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в Х.

Читайте также:

Румыния присоединится к PURL

Цою рассказала, что румынское правительство приняло решение присоединиться к инициативе PURL, предусматривающей формирование "Перечня приоритетных закупок для обороны Украины". В рамках этого механизма страна направит 50 млн евро, присоединившись к большинству европейских союзников и других союзников, которые разделяют такое же мнение.

По словам министра, финансирование будет осуществляться в рамках утвержденного бюджета на 2025 год.

"Вклад Румынии в PURL будет способствовать, путем укрепления возможностей Украины, достижению и поддержке устойчивого мира в Украине. Программа позволяет совместные ассигнования через бюджет НАТО и является продолжением союзнических инициатив после Хельсинкского саммита, что является приоритетом, подтвержденным, в частности, во время визита Генерального секретаря Марка Рютте в Румынию", — отметили руководительница румынского МИД.

Также она добавила, что участие Румынии в американском механизме PURL непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с США.

Напомним, 21 декабря стало известно, что Португалия выделит средства на закупку для Украины оружия США. Речь идет об инициативе PURL.

Также мы писали, что Украина получит системы ПВО со складов США через PURL. Речь идет о военном оборудовании на сумму около 5 миллиардов долларов.

оружие Румыния военная помощь закупки война в Украине PURL
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
