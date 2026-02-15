Відео
Україна
Генерал США відповів, чи може закінчитися війна цього року

Генерал США відповів, чи може закінчитися війна цього року

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 18:39
Бен Годжес не вірить у закінчення війни в Україні цього року
Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес. Фото: stripes.com

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що Росія не зацікавлена у мирі. Саме тому він не вірить у закінчення повномасштабної війни в Україні у 2026 році.

Про це Бен Годжес сказав у ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Читайте також:

Генерал США про закінчення війни в Україні

Екскомандувач армією США в Європі, генерал Бен Годжес сказав, що не вірить у закінчення повномасштабної війни Росії проти України у 2026 році.

Він пояснив, що причина полягає у тому, що Росія не зацікавлена у мирі.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, бо росіяни не зацікавлені у цьому (мирі, — Ред.). Тож вони ніколи не погодяться на перемир'я чи щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес.

Окрім того, на його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони продовжуватимуть робити те, що роблять...", — наголосив Годжес.

Нещодавно прем'єр Хорватії Андрей Пленкович дав власні прогнози щодо того, коли може завершитися війна в Україні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік.

США війна в Україні Росія мирні переговори Мюнхен мирна угода Мюнхенська безпекова конференція 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
