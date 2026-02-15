Рубио прокомментировал слухи о намерениях США выйти из НАТО

Рубио ответил, планируют ли США выходить из НАТО
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка не намерена выходить из Североатлантического блока (НАТО). Он объяснил, что перемещение войск из одной страны в другую происходило всегда.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на совместную пресс-конференцию Марко Рубио и премьера Словакии Роберта Фицо.
Рубио опроверг слухи о намерениях США выйти из НАТО
"Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО.
И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим", — подчеркнул Рубио.
В то же время он отметил, что Штаты могут переместить несколько тысяч солдат из одной страны в другую. По его словам, такие процессы происходили всегда.
Кроме того, госсекретарь добавил, что не существует более важной обязанности для любой страны, чем способность защищать свой народ и государство.
"Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе", — подытожил Рубио.
Недавно генсек НАТО Марка Рютте объяснил, почему НАТО невозможно представить без Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что в конце 2025 года член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО.
