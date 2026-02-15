Рубио прокомментировал слухи о намерениях США выйти из НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка не намерена выходить из Североатлантического блока (НАТО). Он объяснил, что перемещение войск из одной страны в другую происходило всегда.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на совместную пресс-конференцию Марко Рубио и премьера Словакии Роберта Фицо.

Рубио опроверг слухи о намерениях США выйти из НАТО

"Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО.

И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим", — подчеркнул Рубио.

В то же время он отметил, что Штаты могут переместить несколько тысяч солдат из одной страны в другую. По его словам, такие процессы происходили всегда.

Кроме того, госсекретарь добавил, что не существует более важной обязанности для любой страны, чем способность защищать свой народ и государство.

"Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе", — подытожил Рубио.

Недавно генсек НАТО Марка Рютте объяснил, почему НАТО невозможно представить без Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в конце 2025 года член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО.