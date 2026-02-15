Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио ответил, планируют ли США выходить из НАТО

Рубио ответил, планируют ли США выходить из НАТО

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 17:44
Рубио прокомментировал слухи о намерениях США выйти из НАТО
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка не намерена выходить из Североатлантического блока (НАТО). Он объяснил, что перемещение войск из одной страны в другую происходило всегда.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на совместную пресс-конференцию Марко Рубио и премьера Словакии Роберта Фицо.

Реклама
Читайте также:

Рубио опроверг слухи о намерениях США выйти из НАТО

"Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО.

И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим", — подчеркнул Рубио.

В то же время он отметил, что Штаты могут переместить несколько тысяч солдат из одной страны в другую. По его словам, такие процессы происходили всегда.

Кроме того, госсекретарь добавил, что не существует более важной обязанности для любой страны, чем способность защищать свой народ и государство.

"Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе", — подытожил Рубио.

Недавно генсек НАТО Марка Рютте объяснил, почему НАТО невозможно представить без Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в конце 2025 года член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО.

США НАТО Дональд Трамп армия Альянс Марко Рубио
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации