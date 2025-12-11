Видео
Україна
Рютте объяснил, почему НАТО невозможно без США

Рютте объяснил, почему НАТО невозможно без США

Дата публикации 11 декабря 2025 17:22
Почему НАТО невозможно без США - мнение Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генсека НАТО Марка Рютте спросили, может ли он представить будущее Альянс без Соединенных Штатов или с существенно уменьшенным участием Вашингтона. Политик категорически отверг такую возможность, отметив незаменимость трансатлантического партнерства.

Об этом сообщает Тһе Guardian в четверг, 11 декабря.

НАТО без США

По словам Рютте, трансатлантическая связь остается "чрезвычайно прочной", и важно поддерживать ее на нынешнем уровне. Он подчеркнул, что несмотря на дискуссии в Европе относительно некоторых аспектов американской стратегии нацбезопасности, в вопросе поддержки европейской безопасности США продемонстрировали "полную преданность" НАТО.

Рютте также отметил, что участие Вашингтона в Альянсе выгодно не только Европе, но и самим США, поскольку НАТО обеспечивает им прямую безопасность и стабильность в долгосрочной перспективе.

К разговору присоединился и министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепул, который призвал комментаторов воздерживаться от предположений, которых нет в Вашингтоне, ведь такие заявления только работают в пользу Москвы и Пекина. Он отметил, что Европа сегодня должна быть еще более тесно вовлеченной в сотрудничество с США.

Напомним, что член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО. По его словам, "НАТО — это пережиток Холодной войны".

А до этого в США представили обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой отдельным блоком определен подход Вашингтона к войне в Украине, европейской безопасности и глобальному балансу сил.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
