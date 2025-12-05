Видео
Главная Новости дня США изменили стратегические приоритеты — какие планы на Украину

США изменили стратегические приоритеты — какие планы на Украину

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 12:27
Стратегия нацбезопасности США — какие приоритеты у Америки в 2026 году
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В США представили обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой отдельным блоком определен подход Вашингтона к войне в Украине, европейской безопасности и глобальному балансу сил. Документ задает рамки внешней политики Соединенных Штатов на ближайшие годы и отражает изменение приоритетов страны.

Документ опубликовала пресс-служба Белого дома США.

Читайте также:

Какие ключевые изменения в стратегии нацбезопасности США в отношении ЕС и Украины

В тексте стратегии отмечается, что ключевым интересом Вашингтона остается прекращение боевых действий в Украине и обеспечение такой модели послевоенного восстановления, которая позволит государству сохранить устойчивость и жизнеспособность в долгосрочной перспективе.

"Соединенные Штаты не могут позволить ни одной стране стать настолько доминирующей, чтобы она могла угрожать нашим интересам. Мы будем сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержания глобального и регионального баланса сил, чтобы предотвратить появление доминирующих противников", — отмечается в тексте.

Отдельно отмечается, что отношения Европы с Россией в ближайшие годы потребуют активного дипломатического присутствия Вашингтона. США должны помочь создать условия для стратегической стабильности на всем евразийском пространстве и уменьшить риск нового масштабного конфликта между РФ и европейскими государствами.

"Европейские союзники имеют значительное преимущество над Россией в плане жесткой силы почти по всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России в Украине отношения Европы с Россией сейчас значительно ухудшились, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой.
потребует значительного дипломатического привлечения США, как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для уменьшения риска конфликта между Россией и европейскими государствами", — отмечается в тексте.

В документе также фиксируется стремление изменить восприятие Североатлантического альянса. Администрация США хочет, чтобы НАТО больше не рассматривали как структуру, которая будет постоянно расширяться, а Европа взамен должна взять на себя значительно большую ответственность за собственную оборону. В то же время в стратегии упоминается о противоречиях между Вашингтоном и частью европейских чиновников, которые, по оценке американской стороны, все чаще игнорируют или нарушают демократические нормы.

Отдельно США будут работать с ЕС, чтобы там активнее принимали меры для противостояния кражам технологий, кибершпионажу и "другим враждебным экономическим практикам".

США отказываются от господствующей позиции в политике в отношении Ближнего Востока

Существенные коррективы внесены и в подход к Ближнему Востоку: США больше не рассматривают этот регион, как доминантное направление своей внешней политики.

"Поскольку эта администрация отменяет или смягчает ограничительные энергетические политики, а производство энергии в США растет, историческая причина, по которой Америка сосредотачивалась на Ближнем Востоке, отойдет на второй план. Зато этот регион все больше будет становиться источником и потребителем энергии для других стран", — говорится в документе.

В тексте говорится, что США акцентируют на Индо-Тихоокеанском регионе, который станет полем ключевых геополитических и экономических задач. Именно здесь США ожидают наиболее интенсивного соперничества с Китаем.

Еще одна четкая позиция стратегии касается экономических отношений с Пекином. В документе сказано, что Соединенные Штаты должны сосредоточить торговое сотрудничество с Китаем исключительно на товарах, которые не представляют стратегического значения, минимизируя зависимость в критически важных секторах.

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал ЕС не ждать различные предложения мирных планов от США и формулировать свои.

Отдельно Генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление относительно переговоров и вступления Украины в Альянс.

США Китай НАТО Украина Россия стратегический план
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
