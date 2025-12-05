Стратегія нацбезпеки США — які пріоритети в Америки у 2026 році

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У США представили оновлену Стратегію національної безпеки, у якій окремим блоком визначено підхід Вашингтона до війни в Україні, європейської безпеки та глобального балансу сил. Документ задає рамки зовнішньої політики Сполучених Штатів на найближчі роки та відображає зміну пріоритетів країни.

Документ опублікувала пресслужба Білого дому США.

У тексті стратегії зазначається, що ключовим інтересом Вашингтона залишається припинення бойових дій в Україні та забезпечення такої моделі післявоєнної відбудови, яка дозволить державі зберегти стійкість і життєздатність у довгостроковій перспективі.

"Сполучені Штати не можуть дозволити жодній країні стати настільки домінуючою, щоб вона могла загрожувати нашим інтересам. Ми будемо співпрацювати з союзниками та партнерами для підтримки глобального та регіонального балансу сил, щоб запобігти появі домінуючих супротивників", — зазначається у тексті.

Окремо наголошується, що відносини Європи з Росією у найближчі роки вимагатимуть активної дипломатичної присутності Вашингтона. США мають допомогти створити умови для стратегічної стабільності на всьому євразійському просторі та зменшити ризик нового масштабного конфлікту між рф і європейськими державами.

"Європейські союзники мають значну перевагу над Росією в плані жорсткої сили майже за всіма показниками, за винятком ядерної зброї. В результаті війни Росії в Україні відносини Європи з Росією зараз значно погіршилися, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою.

вимагатиме значного дипломатичного залучення США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами", — зазначається у тексті.

У документі також фіксується прагнення змінити сприйняття Північноатлантичного альянсу. Адміністрація США хоче, щоб НАТО більше не розглядали як структуру, яка буде постійно розширюватися, а Європа натомість має взяти на себе значно більшу відповідальність за власну оборону. Водночас у стратегії згадується про суперечності між Вашингтоном і частиною європейських чиновників, які, за оцінкою американської сторони, дедалі частіше ігнорують або порушують демократичні норми.

Окремо США працюватимуть із ЄС, аби там активніше вживали заходів для протистояння крадіжкам технологій, кібершпигунству та "іншими ворожими економічними практиками".

США відмовляються від панівної позиції у політиці щодо Близького Сходу

Суттєві корективи внесено і в підхід до Близького Сходу: США більше не розглядають цей регіон, як домінантний напрямок своєї зовнішньої політики.

"Оскільки ця адміністрація скасовує або пом'якшує обмежувальні енергетичні політики, а виробництво енергії в США зростає, історична причина, через яку Америка зосереджувалася на Близькому Сході, відійде на другий план. Натомість цей регіон все більше ставатиме джерелом та споживачем енергії для інших країн", — зазначено у документі.

У тексті йдеться, що США акцентують на Індо-Тихоокеанському регіоні, який стане полем ключових геополітичних та економічних завдань. Саме тут США очікують найбільш інтенсивного суперництва з Китаєм.

Ще одна чітка позиція стратегії стосується економічних відносин із Пекіном. У документі сказано, що Сполучені Штати повинні зосередити торгівельну співпрацю з Китаєм виключно на товарах, які не становлять стратегічного значення, мінімізуючи залежність у критично важливих секторах.

Нагадаємо, єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс закликав ЄС не чекати різні пропозиції мирних планів від США та формулювати свої.

Окремо Генсек НАТО Марк Рютте зробив заяву щодо переговорів та вступу України в Альянс.