Україна
Головна Новини дня Рютте пояснив, чому НАТО неможливе без США

Рютте пояснив, чому НАТО неможливе без США

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 17:22
Чому НАТО неможливе без США - думка Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генсек НАТО Марка Рютте запитали, чи може він уявити майбутнє Альянс без Сполучених Штатів або з істотно зменшеною участю Вашингтона. Політик категорично відкинув таку можливість, наголосивши на незамінності трансатлантичного партнерства.

Про це повідомляє Тhe Guardian у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

НАТО без США

За словами Рютте, трансатлантичний зв’язок залишається "надзвичайно міцним", і важливо підтримувати його на нинішньому рівні. Він підкреслив, що попри дискусії в Європі щодо деяких аспектів американської стратегії нацбезпеки, у питанні підтримки європейської безпеки США продемонстрували "повну відданість" НАТО.

Рютте також зазначив, що участь Вашингтона в Альянсі є вигідною не лише Європі, а й самим США, оскільки НАТО забезпечує їм пряму безпеку та стабільність у довгостроковій перспективі.

До розмови долучився й міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепул, який закликав коментаторів утримуватися від припущень, яких немає у Вашингтоні, адже такі заяви лише працюють на користь Москви та Пекіну. Він наголосив, що Європа сьогодні повинна бути ще більш тісно залученою до співпраці зі США.

Нагадаємо, що член Конгресу США від Республіканської партії Томас Массі представив законопроєкт HR 6508 про вихід Сполучених Штатів з НАТО. За його словами, "НАТО — це пережиток Холодної війни".

А до цього у США представили оновлену Стратегію національної безпеки, у якій окремим блоком визначено підхід Вашингтона до війни в Україні, європейської безпеки та глобального балансу сил.

США НАТО Європа Марк Рютте Альянс
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
