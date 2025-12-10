Відео
Головна Новини дня В США представили законопроєкт про вихід з НАТО — деталі

В США представили законопроєкт про вихід з НАТО — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 08:28
В США зареєстрували законопроєкт про вихід з НАТО
Конгрес США. Ілюстративне фото: DW

Член Конгресу США від Республіканської партії Томас Массі представив законопроєкт HR 6508 про вихід Сполучених Штатів з НАТО. За його словами, "НАТО — це пережиток Холодної війни".

Відповідний допис та документ Томас Массі опублікував на своїй сторінці у соцмережі X у середу, 10 грудня.

Читайте також:

В США внесли законопроєкт про вихід з НАТО

"НАТО — це пережиток Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО", — зазначив конгресмен. 

Відтак, цей законопроєкт зобов'язує президента США офіційно повідомити Північноатлантичний блок про вихід. А також констатує, що початкова мета блоку часів Холодної війни більше не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Також цей законопроєкт встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний і військовий потенціал для забезпечення власної оборони, й запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування загальних бюджетів організації.

В США представили законопроєкт про вихід з НАТО
Скриншот повідомлення Томаса Массі/X

Нагадаємо, що нещодавно в НАТО зробили важливу заяву щодо забезпечення своїх військ.

Також стало відомо, що в НАТО постійно аналізують повномасштабну війну Росії проти України та готуються до нової потенційної війни.

США НАТО Конгрес Альянс Америка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
