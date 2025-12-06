Відео
Україна
У НАТО зробили заяву щодо пришвидшення забезпечення військ

У НАТО зробили заяву щодо пришвидшення забезпечення військ

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 21:11
НАТО планує пришвидшити забезпечення своїх військових
Військові навчання НАТО. Ілюстративне фото: Reuters

Заступник головнокомандувача обʼєднаних сил НАТО Ауреліо Колагранде заявив, що Північноатлантичний блок має намір пришвидшити усі процеси, пов'язані із забезпеченням своїх військових. Він зазначив, що швидкість у цьому питанні завжди була однією із найбільших проблем НАТО.

Про це інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Генерал НАТО про пришвидшення забезпечення військових

"НАТО планує пришвидшити усі процеси, повʼязані з забезпеченням своїх військових", — сказав заступник головнокомандувача обʼєднаних сил НАТО Ауреліо Колагранде.

Він зазначив, що однією з найбільших проблем Північноатлантичного блоку завжди була повільна швидкість забезпечення власних потреб, але зараз вони намагаються це змінити.

"Сьогодні наша головна мета надавати такі можливості максимально оперативно, адже ми не можемо чекати. Як це бувало раніше, коли великі програми розроблялися роками, перш ніж стати готовими до використання на полі бою", — объяснил генерал НАТО.

Раніше Ауреліо Колагранде заявив, що в НАТО аналізують повномасштабну війну Росії проти України.

Посол США при НАТО Метью Вітакер зробив важливу заяву щодо можливого закінчення повномасштабної війни в Україні.

НАТО армія військові Альянс війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
