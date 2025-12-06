Генерал НАТО вважає, що наступна війна може не бути такою, як в Україні

Військові навчання НАТО. Фото ілюстративне: Reuters

Заступник головнокомандувача об'єднаних сил НАТО з питань трансформації Ауреліо Колагранде заявив, що вони аналізують бойові дії на території України. Таким чином Альянс готується до нової потенційної війни.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 6 грудня

НАТО готується до війни

Тим не менш, Ауреліо Колагранде зауважує, що майбутня війна може суттєво відрізнятися від війни між Росією та Україною. Він вказав на те, що війна в Україні дуже змінилася за останні чотири роки. І Альянс намагається якомога краще зрозуміти, що відбувається з війною, оскільки обидві сторони суттєво змінили свою тактику та стратегію з початку війни.

"Знаєте, ми ще не зустрічали, ми ніколи не бачили двох однакових воєн навіть через кілька років. Тож маємо переконатися, що розуміємо, що там відбувається, і засвоїти всі уроки, щоб бути готовими. Але нам також треба дивитися в майбутнє, бо наступна криза чи війна не обов'язково буде такою, як в Україні", — зазначив Ауреліо Колагранде.

