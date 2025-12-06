Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Наступна війна може не бути такою, як в Україні — генерал НАТО

Наступна війна може не бути такою, як в Україні — генерал НАТО

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 17:17
Генерал НАТО вважає, що наступна війна може не бути такою, як в Україні
Військові навчання НАТО. Фото ілюстративне: Reuters

Заступник головнокомандувача об'єднаних сил НАТО з питань трансформації Ауреліо Колагранде заявив, що вони аналізують бойові дії на території України. Таким чином Альянс готується до нової потенційної війни. 

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 6 грудня

Реклама
Читайте також:

НАТО готується до війни

Тим не менш, Ауреліо Колагранде зауважує, що майбутня війна може суттєво відрізнятися від війни між Росією та Україною. Він вказав на те, що війна в Україні дуже змінилася за останні чотири роки. І Альянс намагається якомога краще зрозуміти, що відбувається з війною, оскільки обидві сторони суттєво змінили свою тактику та стратегію з початку війни.

"Знаєте, ми ще не зустрічали, ми ніколи не бачили двох однакових воєн навіть через кілька років. Тож маємо переконатися, що розуміємо, що там відбувається, і засвоїти всі уроки, щоб бути готовими. Але нам також треба дивитися в майбутнє, бо наступна криза чи війна не обов'язково буде такою, як в Україні", — зазначив Ауреліо Колагранде.

Програма UNITE Brave NATO 2026 відкрила українським оборонним стартапам можливість спільного виробництва із країнами Альянсу. 

У середу, 3 грудня, МЗС України Сибіга зустрівся з генсеком НАТО Рютте — обговорили подальші кроки встановлення миру.

НАТО Альянс війна в Україні війна бойові дії
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації