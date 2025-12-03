Сибіга зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте

Сибіга зустрівся з генсеком НАТО — про що говорили
У середу, 3 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили подальші кроки для закінчення повномасштабної війни Росії проти України.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.
Сибіга зустрівся з Рютте — які теми обговорювали
"Напередодні сьогоднішнього надзвичайно важливого засідання Ради Україна–НАТО я мав честь зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте", — написав Сибіга.
Водночас він додав, що під час розмови із Рютте поділився останніми деталями щодо прогресу в мирних зусиллях і наступних кроків для припинення війни.
Крім того, сторони обговорили кроки зі зміцнення оборони та стійкості України, а також посилення тиску на Росію.
"Я вдячний НАТО та його державам-членам за їхню підтримку, зокрема через надзвичайно важливу ініціативу PURL. Сьогодні на засіданні РУН ми обговоримо конкретні кроки для її подальшого розширення", — зазначив глава МЗС України.
Зокрема, він подякував генеральному секретарю НАТО за його особисту залученість і лідерство у згуртуванні підтримки для нашої країни та народу в цей складний час.
Нещодавно Марк Рютте заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатимуть окремо під час мирних переговорів.
Раніше генсек НАТО повідомляв, що відразу кілька країн виступають проти членства України в Північноатлантичному блоці.
