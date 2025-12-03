Відео
Сибіга зустрівся з генсеком НАТО — про що говорили

Сибіга зустрівся з генсеком НАТО — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 17:47
Сибіга зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Сибіга/X

У середу, 3 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили подальші кроки для закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

Сибіга зустрівся з генсеком НАТО
Марк Рютте та Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/X

Сибіга зустрівся з Рютте — які теми обговорювали

"Напередодні сьогоднішнього надзвичайно важливого засідання Ради Україна–НАТО я мав честь зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте", — написав Сибіга.

Водночас він додав, що під час розмови із Рютте поділився останніми деталями щодо прогресу в мирних зусиллях і наступних кроків для припинення війни.

Крім того, сторони обговорили кроки зі зміцнення оборони та стійкості України, а також посилення тиску на Росію.

"Я вдячний НАТО та його державам-членам за їхню підтримку, зокрема через надзвичайно важливу ініціативу PURL. Сьогодні на засіданні РУН ми обговоримо конкретні кроки для її подальшого розширення", — зазначив глава МЗС України.

Зокрема, він подякував генеральному секретарю НАТО за його особисту залученість і лідерство у згуртуванні підтримки для нашої країни та народу в цей складний час.

Сибіга зустрівся з генсеком НАТО 3 грудня
Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нещодавно Марк Рютте заявив, що питання вступу України до НАТО розглядатимуть окремо під час мирних переговорів.

Раніше генсек НАТО повідомляв, що відразу кілька країн виступають проти членства України в Північноатлантичному блоці.

НАТО МЗС Андрій Сибіга Марк Рютте мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
