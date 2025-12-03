Сибига встретился с генсеком НАТО Марком Рютте

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Сибига/X

В среду, 3 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили дальнейшие шаги для окончания полномасштабной войны России против Украины.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

Марк Рютте и Андрей Сибига. Фото: Сибига/X

Сибига встретился с Рютте — какие темы обсуждали

"Накануне сегодняшнего чрезвычайно важного заседания Совета Украина-НАТО я имел честь встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте", — написал Сибига.

В то же время он добавил, что во время разговора с Рютте поделился последними деталями относительно прогресса в мирных усилиях и следующих шагов для прекращения войны.

Кроме того, стороны обсудили шаги по укреплению обороны и устойчивости Украины, а также усиление давления на Россию.

"Я благодарен НАТО и его государствам-членам за их поддержку, в частности через чрезвычайно важную инициативу PURL. Сегодня на заседании РУН мы обсудим конкретные шаги для ее дальнейшего расширения", — отметил глава МИД Украины.

В частности, он поблагодарил генерального секретаря НАТО за его личную вовлеченность и лидерство в сплочении поддержки для нашей страны и народа в это сложное время.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Недавно Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться отдельно во время мирных переговоров.

Ранее генсек НАТО сообщал, что сразу несколько стран выступают против членства Украины в Североатлантическом блоке.