Україна
UNITE Brave NATO відкриває шлях для українських стартапів

UNITE Brave NATO відкриває шлях для українських стартапів

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 22:19
Як українським оборонним стартапам увійти в UNITE Brave NATO
Українські військові та волонтери складають дрони. Ілюстративне фото: Укрінформ

UNITE Brave NATO 2026 відкриває українським оборонним стартапам шлях до стандартизації та спільного виробництва з країнами Альянсу. Пілот програми на 10 мільйонів євро із потенціалом масштабування до 50 мільйонів євро покликаний прискорити перехід від бойових прототипів до серійних рішень.

Про це пише експертка з міжнародних грантових проєктів компанії Crowe Mikhailenko Олександра Фадєєва у колонці для Новини.LIVE.

UNITE Brave NATO — для українських оборонних інновацій

Експертка зазначає, що 2025 рік приніс нову рамку співпраці України з Альянсом: UNITE Brave NATO покликаний прискорити шлях від перевіреного на фронті прототипу до стандартизованого виробу у спільних ланцюгах постачання.

За її даними, пілот 2026 року стартує з 10 мільйонів євро і можливістю масштабування до 50 мільйонів — це сигнал ринку, що партнери готові вкладатися в серійність і сумісність.

Що оголошено і хто координує 

UNITE Brave NATO — паритетне фінансування: частку Альянсу забезпечують кошти Комплексного пакета допомоги Україні, українську — Мінцифра.

Координацію з нашого боку бере Brave1, що обʼєднує розробників, виробництво та полігонні випробування. Перший конкурс реалізує Агентство з комунікацій і інформації НАТО (NCIA).

Для індустрії це означає зрозумілу процедуру, фокус на вимірюваних результатах і коротші цикли ухвалення рішень.

Навіщо це Україні й НАТО 

Україна отримує канал у стандартизацію й ко‑виробництво, доступ до натівських інтеграторів і практику документування випробувань на рівні, який очікують оборонні відомства.

Натомість НАТО отримує швидкий обіг знань із поля бою, можливість тестувати технології у найскладніших умовах і переносити найкраще у власні доктрини, логістику та навчання. В обох напрямках зростає сумісність, прозорість вимог і довіра до даних випробувань.

Пріоритети пілоту та потенціал масштабування

Перший набір концентрується на трьох критичних напрямках: протидія БпЛА, підсилення компонентів протиповітряної оборони та захищені комунікації на передовій.

Ці домени довели вирішальний вплив на стійкість підрозділів і темп операцій.

У наступних хвилях очікують розширення на системи радіоелектронної розвідки, стійку навігацію в умовах завад або втрати супутникових сигналів і безпілотні наземні платформи для логістики та саперних задач.

Експертка пояснює, що масштабування бюджету до 50 мільйонів євро у 2026 році дасть змогу підтримати серійні партії й перехід до навчально‑бойової експлуатації у підрозділах.

Міжнародні команди та графік подачі 

Ключова вимога — спільні заявки від команд із держав‑членів НАТО та України. Модель спрямована на передачу знань, зрілі виробничі карти й швидку інтеграцію в тактичні системи.

Реєстрацію інтересу відкриють найближчим часом, подання очікують у лютому 2026 року, а результати оголосять навесні на Другому Форумі оборонних інноваторів НАТО‑Україна. Формувати партнерства варто вже зараз, узгоджуючи права на ІВ, доступ до даних випробувань і правила безпеки.

Кроки участі в UNITE Brave NATO 2026 

  • Зберіть двосторонню команду: український розробник плюс партнер з країни НАТО (R&D, виробник або системний інтегратор). Визначте питання контролю власності й безпеки ланцюга. 
  • Сформулюйте бойову задачу: C‑UAS, ППО або захищений зв’язок; визначте мінімальний набір KPI — час розгортання, надійність, витривалість, інтеграція. 
  • Підготуйте досьє випробувань: протоколи "Test in Ukraine" або полігонні акти, телеметрію, звіт про відмови, план доопрацювань. 
  • Спроєктуйте виробничий шлях: партії, BOM, критичні комплектувальні, альтернативні постачальники в юрисдикціях НАТО. 
  • Зробіть комплаєнс‑пакет: експортний контроль, санкційний скринінг, режим доступу до ІВ, політики безпеки даних. 
  • Зведіть бюджет і графік: етапи, deliverables, ризики та буфери; перевірте касові розриви на 60–90 днів між звітом і оплатою. 
  • Подайте pre‑registration і готуйте заявку: ролі сторін, трек розгортання у військах, план масштабування під стандарти Альянсу.

UNITE Brave NATO — можливості для українських стартапів 2026 

UNITE Brave NATO робить шлях до серійного застосування передбачуванішим: є пріоритети, зрозумілий відбір і очікувана траєкторія масштабування.

Для українських команд це можливість перетворити польові інновації на рішення, сумісні з вимогами Альянсу, і вийти у міжнародні контракти.

Раніше ми інформували, що українсько-американський стартап залучив 1,6 мільйона доларів інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів.

Також ми інформували про нову розробку України щодо перехоплювачів.

НАТО українці Інновації розробка оборонні технології
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
