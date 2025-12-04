Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня UNITE Brave NATO открывает путь для украинских стартапов

UNITE Brave NATO открывает путь для украинских стартапов

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 22:19
Как украинским оборонным стартапам войти в UNITE Brave NATO
Украинские военные и волонтеры собирают дроны. Иллюстративное фото: Укринформ

UNITE Brave NATO 2026 открывает украинским оборонным стартапам путь к стандартизации и совместному производству со странами Альянса. Пилот программы на 10 миллионов евро с потенциалом масштабирования до 50 миллионов евро призван ускорить переход от боевых прототипов к серийным решениям.

Об этом пишет эксперт по международным грантовым проектам компании Crowe Mikhailenko Александра Фадеева в колонке для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

UNITE Brave NATO — для украинских оборонных инноваций

Эксперт отмечает, что 2025 год принес новую рамку сотрудничества Украины с Альянсом: UNITE Brave NATO призван ускорить путь от проверенного на фронте прототипа до стандартизированного изделия в общих цепях поставок.

По ее данным, пилот 2026 года стартует с 10 миллионов евро и возможностью масштабирования до 50 миллионов — это сигнал рынку, что партнеры готовы вкладываться в серийность и совместимость.

Что объявлено и кто координирует

UNITE Brave NATO — паритетное финансирование: долю Альянса обеспечивают средства Комплексного пакета помощи Украине, украинскую — Минцифра.

Координацию с нашей стороны берет Brave1, объединяющая разработчиков, производство и полигонные испытания. Первый конкурс реализует Агентство по коммуникациям и информации НАТО (NCIA).

Для индустрии это означает понятную процедуру, фокус на измеряемых результатах и более короткие циклы принятия решений.

Зачем это Украине и НАТО

Украина получает канал в стандартизацию и ко-производство, доступ к натовским интеграторам и практику документирования испытаний на уровне, который ожидают оборонные ведомства.

Зато НАТО получает быстрый оборот знаний с поля боя, возможность тестировать технологии в самых сложных условиях и переносить лучшее в собственные доктрины, логистику и обучение. В обоих направлениях растет совместимость, прозрачность требований и доверие к данным испытаний.

Приоритеты пилота и потенциал масштабирования

Первый набор концентрируется на трех критических направлениях: противодействие БпЛА, усиление компонентов противовоздушной обороны и защищенные коммуникации на передовой.

Эти домены доказали решающее влияние на устойчивость подразделений и темп операций.

В следующих волнах ожидается расширение на системы радиоэлектронной разведки, устойчивую навигацию в условиях помех или потери спутниковых сигналов и беспилотные наземные платформы для логистики и саперных задач.

Эксперт объясняет, что масштабирование бюджета до 50 миллионов евро в 2026 году позволит поддержать серийные партии и переход к учебно-боевой эксплуатации в подразделениях.

Международные команды и график подачи

Ключевое требование — совместные заявки от команд из государств-членов НАТО и Украины. Модель направлена на передачу знаний, зрелые производственные карты и быструю интеграцию в тактические системы.

Регистрацию интереса откроют в ближайшее время, подача ожидается в феврале 2026 года, а результаты объявят весной на Втором Форуме оборонных инноваторов НАТО-Украина. Формировать партнерства стоит уже сейчас, согласовывая права на ИС, доступ к данным испытаний и правила безопасности.

Шаги участия в UNITE Brave NATO 2026

  • Соберите двустороннюю команду: украинский разработчик плюс партнер из страны НАТО (R&D, производитель или системный интегратор). Определите вопросы контроля собственности и безопасности цепи.
  • Сформулируйте боевую задачу: C-UAS, ПВО или защищенная связь; определите минимальный набор KPI — время развертывания, надежность, выносливость, интеграция.
  • Подготовьте досье испытаний: протоколы "Test in Ukraine" или полигонные акты, телеметрию, отчет об отказах, план доработок.
  • Спроектируйте производственный путь: партии, BOM, критические комплектующие, альтернативные поставщики в юрисдикциях НАТО.
  • Сделайте комплаенс-пакет: экспортный контроль, санкционный скрининг, режим доступа к ИС, политики безопасности данных.
  • Сведите бюджет и график: этапы, deliverables, риски и буферы; проверьте кассовые разрывы на 60-90 дней между отчетом и оплатой.
  • Подайте pre-registration и готовьте заявку: роли сторон, трек развертывания в войсках, план масштабирования под стандарты Альянса.

UNITE Brave NATO — возможности для украинских стартапов 2026

UNITE Brave NATO делает путь к серийному применению более предсказуемым: есть приоритеты, понятный отбор и ожидаемая траектория масштабирования.

Для украинских команд это возможность превратить полевые инновации в решения, совместимые с требованиями Альянса, и выйти в международные контракты.

Ранее мы информировали, что украинско-американский стартап привлек 1,6 миллиона долларов инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Также мы информировали о новой разработке Украины по перехватчикам.

НАТО украинцы Инновации разработка оборонные технологии
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации