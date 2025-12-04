Как украинским оборонным стартапам войти в UNITE Brave NATO

Украинские военные и волонтеры собирают дроны. Иллюстративное фото: Укринформ

UNITE Brave NATO 2026 открывает украинским оборонным стартапам путь к стандартизации и совместному производству со странами Альянса. Пилот программы на 10 миллионов евро с потенциалом масштабирования до 50 миллионов евро призван ускорить переход от боевых прототипов к серийным решениям.

Об этом пишет эксперт по международным грантовым проектам компании Crowe Mikhailenko Александра Фадеева в колонке для Новини.LIVE.

UNITE Brave NATO — для украинских оборонных инноваций

Эксперт отмечает, что 2025 год принес новую рамку сотрудничества Украины с Альянсом: UNITE Brave NATO призван ускорить путь от проверенного на фронте прототипа до стандартизированного изделия в общих цепях поставок.

По ее данным, пилот 2026 года стартует с 10 миллионов евро и возможностью масштабирования до 50 миллионов — это сигнал рынку, что партнеры готовы вкладываться в серийность и совместимость.

Что объявлено и кто координирует

UNITE Brave NATO — паритетное финансирование: долю Альянса обеспечивают средства Комплексного пакета помощи Украине, украинскую — Минцифра.

Координацию с нашей стороны берет Brave1, объединяющая разработчиков, производство и полигонные испытания. Первый конкурс реализует Агентство по коммуникациям и информации НАТО (NCIA).

Для индустрии это означает понятную процедуру, фокус на измеряемых результатах и более короткие циклы принятия решений.

Зачем это Украине и НАТО

Украина получает канал в стандартизацию и ко-производство, доступ к натовским интеграторам и практику документирования испытаний на уровне, который ожидают оборонные ведомства.

Зато НАТО получает быстрый оборот знаний с поля боя, возможность тестировать технологии в самых сложных условиях и переносить лучшее в собственные доктрины, логистику и обучение. В обоих направлениях растет совместимость, прозрачность требований и доверие к данным испытаний.

Приоритеты пилота и потенциал масштабирования

Первый набор концентрируется на трех критических направлениях: противодействие БпЛА, усиление компонентов противовоздушной обороны и защищенные коммуникации на передовой.

Эти домены доказали решающее влияние на устойчивость подразделений и темп операций.

В следующих волнах ожидается расширение на системы радиоэлектронной разведки, устойчивую навигацию в условиях помех или потери спутниковых сигналов и беспилотные наземные платформы для логистики и саперных задач.

Эксперт объясняет, что масштабирование бюджета до 50 миллионов евро в 2026 году позволит поддержать серийные партии и переход к учебно-боевой эксплуатации в подразделениях.

Международные команды и график подачи

Ключевое требование — совместные заявки от команд из государств-членов НАТО и Украины. Модель направлена на передачу знаний, зрелые производственные карты и быструю интеграцию в тактические системы.

Регистрацию интереса откроют в ближайшее время, подача ожидается в феврале 2026 года, а результаты объявят весной на Втором Форуме оборонных инноваторов НАТО-Украина. Формировать партнерства стоит уже сейчас, согласовывая права на ИС, доступ к данным испытаний и правила безопасности.

Шаги участия в UNITE Brave NATO 2026

Соберите двустороннюю команду: украинский разработчик плюс партнер из страны НАТО (R&D, производитель или системный интегратор). Определите вопросы контроля собственности и безопасности цепи.

Сформулируйте боевую задачу: C-UAS, ПВО или защищенная связь; определите минимальный набор KPI — время развертывания, надежность, выносливость, интеграция.

Подготовьте досье испытаний: протоколы "Test in Ukraine" или полигонные акты, телеметрию, отчет об отказах, план доработок.

Спроектируйте производственный путь: партии, BOM, критические комплектующие, альтернативные поставщики в юрисдикциях НАТО.

Сделайте комплаенс-пакет: экспортный контроль, санкционный скрининг, режим доступа к ИС, политики безопасности данных.

Сведите бюджет и график: этапы, deliverables, риски и буферы; проверьте кассовые разрывы на 60-90 дней между отчетом и оплатой.

Подайте pre-registration и готовьте заявку: роли сторон, трек развертывания в войсках, план масштабирования под стандарты Альянса.

UNITE Brave NATO — возможности для украинских стартапов 2026

UNITE Brave NATO делает путь к серийному применению более предсказуемым: есть приоритеты, понятный отбор и ожидаемая траектория масштабирования.

Для украинских команд это возможность превратить полевые инновации в решения, совместимые с требованиями Альянса, и выйти в международные контракты.

