Генерал НАТО считает, что следующая война может не быть такой, как в Украине

Военные учения НАТО. Фото иллюстративное: Reuters

Заместитель главнокомандующего объединенных сил НАТО по вопросам трансформации Аурелио Колагранде заявил, что они анализируют боевые действия на территории Украины. Таким образом Альянс готовится к новой потенциальной войне.

Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 6 декабря

НАТО готовится к войне

Тем не менее, Аурелио Колагранде отмечает, что будущая война может существенно отличаться от войны между Россией и Украиной. Он указал на то, что война в Украине очень изменилась за последние четыре года. И Альянс пытается как можно лучше понять, что происходит с войной, поскольку обе стороны существенно изменили свою тактику и стратегию с начала войны.

"Знаете, мы еще не встречали, мы никогда не видели двух одинаковых войн даже через несколько лет. Поэтому должны убедиться, что понимаем, что там происходит, и усвоить все уроки, чтобы быть готовыми. Но нам также надо смотреть в будущее, потому что следующий кризис или война не обязательно будет такой, как в Украине", — отметил Аурелио Колагранде.

