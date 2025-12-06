Видео
Главная Новости дня Следующая война может не быть такой, как в Украине — генерал НАТО

Следующая война может не быть такой, как в Украине — генерал НАТО

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 17:17
Генерал НАТО считает, что следующая война может не быть такой, как в Украине
Военные учения НАТО. Фото иллюстративное: Reuters

Заместитель главнокомандующего объединенных сил НАТО по вопросам трансформации Аурелио Колагранде заявил, что они анализируют боевые действия на территории Украины. Таким образом Альянс готовится к новой потенциальной войне.

Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 6 декабря

Читайте также:

НАТО готовится к войне

Тем не менее, Аурелио Колагранде отмечает, что будущая война может существенно отличаться от войны между Россией и Украиной. Он указал на то, что война в Украине очень изменилась за последние четыре года. И Альянс пытается как можно лучше понять, что происходит с войной, поскольку обе стороны существенно изменили свою тактику и стратегию с начала войны.

"Знаете, мы еще не встречали, мы никогда не видели двух одинаковых войн даже через несколько лет. Поэтому должны убедиться, что понимаем, что там происходит, и усвоить все уроки, чтобы быть готовыми. Но нам также надо смотреть в будущее, потому что следующий кризис или война не обязательно будет такой, как в Украине", — отметил Аурелио Колагранде.

Программа UNITE Brave NATO 2026 открыла украинским оборонным стартапам возможность совместного производства со странами Альянса.

В среду, 3 декабря, МИД Украины Сибига встретился с генсеком НАТО Рютте — обсудили дальнейшие шаги установления мира.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
