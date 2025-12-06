Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В НАТО сделали заявление об ускорении обеспечения войск

В НАТО сделали заявление об ускорении обеспечения войск

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 21:11
НАТО планирует ускорить обеспечение своих военных
Военные учения НАТО. Иллюстративное фото: Reuters

Заместитель главнокомандующего объединенных сил НАТО Аурелио Колагранде заявил, что Североатлантический блок намерен ускорить все процессы, связанные с обеспечением своих военных. Он отметил, что скорость в этом вопросе всегда была одной из самых больших проблем НАТО.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Генерал НАТО об ускорении обеспечения военных

"НАТО планирует ускорить все процессы, связанные с обеспечением своих военных", — сказал заместитель главнокомандующего объединенных сил НАТО Аурелио Колагранде.

Он отметил, что одной из самых больших проблем Североатлантического блока всегда была медленная скорость обеспечения собственных потребностей, но сейчас они пытаются это изменить.

"Сегодня наша главная цель предоставлять такие возможности максимально оперативно, ведь мы не можем ждать. Как это бывало раньше, когда крупные программы разрабатывались годами, прежде чем стать готовыми к использованию на поле боя", — пояснил генерал НАТО.

Ранее Аурелио Колагранде заявил, что в НАТО анализируют полномасштабную войну России против Украины.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сделал важное заявление относительно возможного окончания полномасштабной войны в Украине.

НАТО армия военные Альянс война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации