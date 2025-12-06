НАТО планирует ускорить обеспечение своих военных

Военные учения НАТО. Иллюстративное фото: Reuters

Заместитель главнокомандующего объединенных сил НАТО Аурелио Колагранде заявил, что Североатлантический блок намерен ускорить все процессы, связанные с обеспечением своих военных. Он отметил, что скорость в этом вопросе всегда была одной из самых больших проблем НАТО.

Генерал НАТО об ускорении обеспечения военных

Он отметил, что одной из самых больших проблем Североатлантического блока всегда была медленная скорость обеспечения собственных потребностей, но сейчас они пытаются это изменить.

"Сегодня наша главная цель предоставлять такие возможности максимально оперативно, ведь мы не можем ждать. Как это бывало раньше, когда крупные программы разрабатывались годами, прежде чем стать готовыми к использованию на поле боя", — пояснил генерал НАТО.

Ранее Аурелио Колагранде заявил, что в НАТО анализируют полномасштабную войну России против Украины.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сделал важное заявление относительно возможного окончания полномасштабной войны в Украине.