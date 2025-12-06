Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посол США при НАТО сделал важное заявление о мире в Украине

Посол США при НАТО сделал важное заявление о мире в Украине

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:00
Посол США Мэтью Уитакер сделал заявление об окончании войны в Украине
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Мэтью Уитакер/X

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина и Россия сейчас "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения об окончании полномасштабной войны. По его словам, сейчас продолжается многоплановая работа, в которой участвуют также Соединенные Штаты Америки.

Об этом Мэтью Уитакера сказал во время форума.

Реклама
Читайте также:

Посол США при НАТО об окончании войны в Украине

В ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и Россией, Мэтью Уитакер сказал:

"Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо....

В конце концов, эта война должна закончиться. Она длится уже почти четыре года, унесла миллионы жизней и нанесла серьезные разрушения Украине, которую я посетил четыре недели назад и встретился там со всеми ключевыми людьми".

В то же время он напомнил, что лидер США Дональд Трамп считает, что сейчас "сложная ситуация". Обе стороны, по словам посла, буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

"Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится... Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", — отметил Мэтью Уитакер.

Кроме того, посол отметил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз — они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", — добавил Уитакер.

Напомним, что 4 ноября Мэтью Уитакер встретился с Владимиром Зеленским в Киеве — стороны обсудили войну.

Ранее, в сентябре этого года, Уитакер рассказал, при каком условии Украина может заморозить линию фронта.

США НАТО посол перемирие война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации