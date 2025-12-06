Посол США Мэтью Уитакер сделал заявление об окончании войны в Украине

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Мэтью Уитакер/X

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина и Россия сейчас "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения об окончании полномасштабной войны. По его словам, сейчас продолжается многоплановая работа, в которой участвуют также Соединенные Штаты Америки.

Об этом Мэтью Уитакера сказал во время форума.

Посол США при НАТО об окончании войны в Украине

В ответ на вопрос, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и Россией, Мэтью Уитакер сказал:

"Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо....

В конце концов, эта война должна закончиться. Она длится уже почти четыре года, унесла миллионы жизней и нанесла серьезные разрушения Украине, которую я посетил четыре недели назад и встретился там со всеми ключевыми людьми".

В то же время он напомнил, что лидер США Дональд Трамп считает, что сейчас "сложная ситуация". Обе стороны, по словам посла, буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

"Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится... Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", — отметил Мэтью Уитакер.

Кроме того, посол отметил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз — они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", — добавил Уитакер.

Напомним, что 4 ноября Мэтью Уитакер встретился с Владимиром Зеленским в Киеве — стороны обсудили войну.

