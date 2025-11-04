Зеленский встретился с послом США при НАТО

Владимир Зеленский и Мэтью Уитакер. Фото: Мэтью Уитакер/X

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Стороны, в частности, говорили о полномасштабной войне.

Об этом Мэтью Уитакер написал во вторник, 4 ноября, на своей странице в соцсети X.

Встреча посла США при НАТО с Зеленским в Киеве — детали

Во вторник, 4 ноября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер, который находится со своим первым визитом в Киеве, сообщил о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время общения с украинским лидером он рассказал Зеленскому о необходимости завершить "эту бессмысленную войну".

"Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", — подчеркнул Уитакер.

Скриншот сообщения посла США при НАТО/X

