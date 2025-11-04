Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с послом США при НАТО — что известно

Зеленский встретился с послом США при НАТО — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 08:58
обновлено: 09:16
Зеленский встретился с послом США при НАТО
Владимир Зеленский и Мэтью Уитакер. Фото: Мэтью Уитакер/X

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Стороны, в частности, говорили о полномасштабной войне.

Об этом Мэтью Уитакер написал во вторник, 4 ноября, на своей странице в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Встреча посла США при НАТО с Зеленским в Киеве — детали

Во вторник, 4 ноября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер, который находится со своим первым визитом в Киеве, сообщил о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время общения с украинским лидером он рассказал Зеленскому о необходимости завершить "эту бессмысленную войну".

"Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", — подчеркнул Уитакер.

Зеленський НАТО
Скриншот сообщения посла США при НАТО/X

Ранее мы информировали, что Зеленский провел встречу с представителями стран-партнеров при НАТО.

Также мы сообщали, что недавно адмирал НАТО заявил, что война в Украине "зашла в тупик".

Владимир Зеленский НАТО политики война в Украине встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации