Україна
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із послом США при НАТО — що відомо

Зеленський зустрівся із послом США при НАТО — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 08:58
Оновлено: 09:16
Зеленський зустрівся із послом США при НАТО
Володимир Зеленський та Метью Вітакер. Фото: Метью Вітакер/X

Посол США при НАТО Метью Вітакер зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сторони, зокрема, говорили про повномасштабну війну.

Про це Метью Вітакер написав у вівторок, 4 листопада, на своїй сторінці у соцмережі X.

Читайте також:

Зустріч посла США при НАТО із Зеленським у Києві — деталі

У вівторок, 4 листопада, посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Під час спілкування з українським лідером він розповів Зеленському про необхідність завершити "цю безглузду війну".

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", — наголосив Вітакер.

Зеленський НАТО
Скриншот повідомлення посла США при НАТО/X

Раніше ми інформували, що Зеленський провів зустріч із представниками країн-партнерів при НАТО.

Також ми повідомляли, що нещодавно адмірал НАТО заявив, що війна в Україні "зайшла в глухий кут".

Володимир Зеленський НАТО політики війна в Україні зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
