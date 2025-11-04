Зеленський зустрівся із послом США при НАТО — що відомо
Посол США при НАТО Метью Вітакер зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сторони, зокрема, говорили про повномасштабну війну.
Про це Метью Вітакер написав у вівторок, 4 листопада, на своїй сторінці у соцмережі X.
Зустріч посла США при НАТО із Зеленським у Києві — деталі
У вівторок, 4 листопада, посол США при НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
Під час спілкування з українським лідером він розповів Зеленському про необхідність завершити "цю безглузду війну".
"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", — наголосив Вітакер.
