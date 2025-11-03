Адмірал НАТО вважає, що війна в Україні зайшла у глухий кут

Голова Військового Комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Фото: BBC

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав повномасштабну війну Росії проти України стратегічною поразкою диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він зазначив, що війна в Україні "зайшла в глухий кут".

Про це інформує BBC.

Реклама

Читайте також:

Адмірал НАТО про війну Росії проти України

Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що з оперативного погляду, на його думку, війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, і "майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів".

Вказуючи на той факт, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до приєднання до західного альянсу ще двох країн — Фінляндії та Швеції, адмірал Драгон назвав війну стратегічною невдачею Путіна.

"Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", — сказав високопосадовець НАТО.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів, що так.

"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишатимемося з Україною до того дня, коли настане мир", — наголосив адмірал НАТО.

Нещодавно Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у Путіна закінчуються гроші.

Раніше Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що "НАТО зрівняє Москву із землею".