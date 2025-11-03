Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Війна РФ проти України зайшла в глухий кут — адмірал НАТО

Війна РФ проти України зайшла в глухий кут — адмірал НАТО

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:46
Оновлено: 12:52
Адмірал НАТО вважає, що війна в Україні зайшла у глухий кут
Голова Військового Комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Фото: BBC

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав повномасштабну війну Росії проти України стратегічною поразкою диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він зазначив, що війна в Україні "зайшла в глухий кут".

Про це інформує BBC.

Реклама
Читайте також:

Адмірал НАТО про війну Росії проти України

Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що з оперативного погляду, на його думку, війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, і "майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів".

Вказуючи на той факт, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до приєднання до західного альянсу ще двох країн — Фінляндії та Швеції, адмірал Драгон назвав війну стратегічною невдачею Путіна.

"Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", — сказав високопосадовець НАТО.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів, що так.

"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишатимемося з Україною до того дня, коли настане мир", — наголосив адмірал НАТО.

Нещодавно Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у Путіна закінчуються гроші.

Раніше Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що "НАТО зрівняє Москву із землею".

НАТО переговори перемир'я війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації