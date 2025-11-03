Адмирал НАТО считает, что война в Украине зашла в тупик

Война РФ против Украины зашла в тупик — адмирал НАТО
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал полномасштабную войну России против Украины стратегическим поражением диктатора Владимира Путина. В частности, он отметил, что война в Украине "зашла в тупик".
Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что с оперативной точки зрения, по его мнению, война между Россией и Украиной зашла в тупик, и "почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней".
Указывая на тот факт, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к присоединению к западному альянсу еще двух стран — Финляндии и Швеции, адмирал Драгон назвал войну стратегической неудачей Путина.
"Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не достигнет успеха", — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.
На вопрос, готовы ли европейские страны продолжать поддерживать оборону Украины, он ответил, что да.
"Альянс сильнее наших противников, и мы будем оставаться с Украиной до того дня, когда наступит мир", — подчеркнул адмирал НАТО.
