Адмирал НАТО считает, что война в Украине зашла в тупик

Председатель Военного Комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Фото: BBC

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал полномасштабную войну России против Украины стратегическим поражением диктатора Владимира Путина. В частности, он отметил, что война в Украине "зашла в тупик".

Об этом информирует BBC.

Адмирал НАТО о войне России против Украины

Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что с оперативной точки зрения, по его мнению, война между Россией и Украиной зашла в тупик, и "почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней".

Указывая на тот факт, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к присоединению к западному альянсу еще двух стран — Финляндии и Швеции, адмирал Драгон назвал войну стратегической неудачей Путина.

"Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не достигнет успеха", — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

На вопрос, готовы ли европейские страны продолжать поддерживать оборону Украины, он ответил, что да.

"Альянс сильнее наших противников, и мы будем оставаться с Украиной до того дня, когда наступит мир", — подчеркнул адмирал НАТО.

Недавно Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги.

Ранее Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что "НАТО сравняет Москву с землей".