Третья мировая война — в НАТО пригрозили России

Министр обороны Бельгии Тео Франкен. Фото: Getty Images

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что если Россия решится ударить по Брюсселю, то "НАТО сравняет Москву с землей". По его словам, ответ будет жестким.

Об этом Тео Франкен заявил в интервью De Morgen.

Реклама

Читайте также:

В НАТО дали предупреждение России

Франкен заявил, если РФ решится ударить по Брюсселю, то ответ будет жестоким. По его словам, эта атака будет расцениваться "как удар в сердце НАТО". Кроме того, он призвал серьезно воспринимать военную силу России.

"Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться россиян, ужасно ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым менталитетом. За исключением нескольких военнослужащих Еврокорпуса в Страсбурге, у нас нет ничего, что можно было бы немедленно бросить в бой", — заявил министр обороны.

Он добавил, если россиян не получится победить в Украине военным путем, нужно сломать Россию экономически.

"Это уже трижды достигалось за последние 100 лет. Это означает: дальнейшее расширение экономических санкций и прекращение их доходов от нефти и газа, потому что это двигатель их военной экономики", — сказал Тео Франкен.

Также глава Минобороны Бельгии отметил, что больше обеспокоен не прямыми ракетными или дроновыми ударами, а гибридными действиями россиян.

В качестве примера он привел страны Балтии, где "зеленые человечки" могут попытаться спровоцировать русскоязычное меньшинство против местных правительств.

"Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", — добавил Франкен.

Реакция посольства РФ в Бельгии

В посольстве РФ в Бельгии отреагировали на угрозы Франкена и назвали его заявление "провокационным".

"Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны", — говорится в сообщении.

Там добавили, что эти слова "не заслуживают уважения из-за их полностью абсурдного и оторванного от реальности характера". Кроме того, Франкена обвинили в якобы призывах к милитаризации Европы.

Ответ Франкена на критику

После этого интервью на политика обрушилась волна критики. После шквала реакций Франкен написал в своем Х, что его "слова вырвали из контекста".

"Заголовок, вырванный из контекста, который получает кучу кликов. Это приносит деньги. И даже для левых благотворителей в такой газете, как De Morgen, все сводится к деньгам. Результат: успешная статья с кучей кликов. И массовые реакции, раздражение и сильные эмоции со стороны военных неграмотных", — написал он.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия готовится к войне с Европой. По словам Вадима Скибицкого, прежде всего речь идет о НАТО.

В то же время генсек НАТО публично обратился к россиянам. Марк Рютте подчеркнул, что Альянс готов защитить каждый дюйм своей территории в случае любой угрозы со стороны России.