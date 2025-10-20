Россия готовится к войне с Европой и НАТО — заявление Скибицкого

Вадим Скибицкий. Фото: gur.gov.ua

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия активно готовится к войне с Европой. Прежде всего речь идет о НАТО.

Об этом Вадим Скибицкий рассказал на форуме "Энергия, которая держит Украину" в понедельник, 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подготовка России к войне с Европой

"Реформирование Вооруженных сил РФ, программы вооружения, которые сейчас разрабатываются на период до 2036 года, четко свидетельствуют о том, что Россия активно готовится к возможному военному конфликту с Европой, прежде всего с НАТО", — отметил Скибицкий.

По его словам, это не просто оценка ГУР, но и подтверждено теми документами, которые есть на сегодня.

Скибицкий отметил, что министр обороны России в июне представлял концепцию вооружения РФ до 2035 года и первым пунктом определил, что главной задачей является подготовка российской армии к введению войны с НАТО до 2030 года.

"Мы видим действительно такой очень мощный гибридный подход РФ по отношению к Европе. Это же не только дроны, которые появляются над многими странами ЕС, это и кибератаки, это поддержка пророссийских сил или ультраправых организаций, которые поддерживают политику РФ", — говорит заместитель начальника ГУР.

По его словам, сейчас Россия пытается протестировать реакцию Европы, определить для себя какую-то "красную линию" дальнейших действий и не останавливается на своих планах, которые озвучивали Путин и российское руководство с 2007 года.

Напомним, Скибицкий назвал потери России в результате украинских "дипстрайков" по НПЗ и базах хранения горючего.

Ранее в ГУР показали видео ожесточенного боя на Запорожском направлении. Разведчики ликвидировали и взяли в плен оккупантов.