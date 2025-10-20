Потери РФ от украинских "дипстрайков" достигли 30% — ГУР

Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Заместитель начальника ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил о масштабах потерь Российской Федерации в результате "дипстрайков" по нефтеперерабатывающим заводам и базам хранения горючего. По его оценке, уничтожение или вывод из строя этих объектов составляет около 27-30% от соответствующих мощностей и запасов противника.

Об этом он рассказал во время форума "Энергия, которая держит Украину" 20 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Потери России от ударов по НПЗ

Скибицкий подчеркнул, что удары по энергетической и топливной инфраструктуре имеют значительный тактический и стратегический эффект: они влияют не только на способности вооруженных сил РФ вести боевые действия, но и на внутреннюю ситуацию в России.

"Эти действия меняют логистику и возможности поставки топлива, в чем заключается их системное влияние", — отметил представитель разведки.

По словам Скибицкого, украинские подразделения постоянно совершенствуют тактику и вооружение и сейчас способны поражать критические объекты на расстоянии до примерно 1 500 км. В то же время наиболее критические цели, которые обеспечивают российскую группировку, часто расположены на расстоянии 500-750 км и более от украинской границы, что требует привлечения значительных ресурсов, в том числе средств, которые предоставляют партнеры.

Вместе с тем Скибицкий отметил необходимость опираться на отечественные производственные мощности и оборонно-промышленный комплекс. Он отдельно выделил три ключевых элемента для проведения дипстрайков: системы управления и разведки, производственные мощности для изготовления вооружения и боеприпасов, а также топливно-энергетическая инфраструктура противника.

Представитель ГУР добавил, что поражение объектов хранения и переработки горючего, в частности авиационного топлива, непосредственно влияет на боеспособность российских группировок. По его словам, имеющиеся планы направлены на нанесение ударов по критическим целям, результаты которых, по оценке разведки, уже заметны.

Напомним, что недавно украинские защитники в третий раз атаковали нефтяной терминал в Феодосии.

Впоследствии стало известно, что после атак ВСУ на нефтяную базу в Феодосии россияне усилили оборону своей ключевой базы в Севастополе.