Втрати РФ від українських "діпстрайків" сягнули 30% — ГУР

Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

Заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив про масштаби втрат Російської Федерації внаслідок "діпстрайків" по нафтопереробних заводах та базах зберігання пального. За його оцінкою, знищення або виведення з ладу цих об’єктів становить близько 27–30% від відповідних потужностей та запасів противника.

Про це він розповів під час брифінгу у понеділок, 20 жовтня.

Втрати Росії від ударів по НПЗ

Скібіцький підкреслив, що удари по енергетичній та паливній інфраструктурі мають значний тактичний і стратегічний ефект: вони впливають не лише на спроможності збройних сил РФ вести бойові дії, а й на внутрішню ситуацію в Росії.

"Ці дії змінюють логістику та можливості постачання пального, у чому полягає їхній системний вплив", — зазначив представник розвідки.

За словами Скібіцького, українські підрозділи постійно вдосконалюють тактику та озброєння і наразі здатні вражати критичні об’єкти на відстані до приблизно 1 500 км. Водночас найбільш критичні цілі, які забезпечують російське угруповання, часто розташовані на відстані 500–750 км і більше від українського кордону, що вимагає залучення значних ресурсів, у тому числі засобів, які надають партнери.

Разом з тим Скібіцький наголосив на необхідності опиратися на вітчизняні виробничі потужності та оборонно-промисловий комплекс. Він окремо виділив три ключові елементи для проведення діпстрайків: системи управління та розвідки, виробничі потужності для виготовлення озброєння й боєприпасів, а також паливно-енергетична інфраструктура противника.

Представник ГУР додав, що ураження об’єктів зберігання та переробки пального, зокрема авіаційного палива, безпосередньо впливає на боєздатність російських угруповань. За його словами, наявні плани спрямовані на завдавання ударів по найкритичніших цілях, результати яких, за оцінкою розвідки, вже є помітними.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники втретє атакували нафтовий термінал у Феодосії.

Згодом стало відомо, що після атак ЗСУ на нафтову базу у Феодосії росіяни посилили оборону своєї ключової бази у Севастополі.