Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Втрати РФ від українських "діпстрайків" сягнули 30% — ГУР

Втрати РФ від українських "діпстрайків" сягнули 30% — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 16:50
Оновлено: 16:58
Втрати РФ від українських "діпстрайків" сягнули 30% — ГУР
Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

Заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив про масштаби втрат Російської Федерації внаслідок "діпстрайків" по нафтопереробних заводах та базах зберігання пального. За його оцінкою, знищення або виведення з ладу цих об’єктів становить близько 27–30% від відповідних потужностей та запасів противника.

Про це він розповів під час брифінгу у понеділок, 20 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Втрати Росії від ударів по НПЗ

Скібіцький підкреслив, що удари по енергетичній та паливній інфраструктурі мають значний тактичний і стратегічний ефект: вони впливають не лише на спроможності збройних сил РФ вести бойові дії, а й на внутрішню ситуацію в Росії.

"Ці дії змінюють логістику та можливості постачання пального, у чому полягає їхній системний вплив", — зазначив представник розвідки.

За словами Скібіцького, українські підрозділи постійно вдосконалюють тактику та озброєння і наразі здатні вражати критичні об’єкти на відстані до приблизно 1 500 км. Водночас найбільш критичні цілі, які забезпечують російське угруповання, часто розташовані на відстані 500–750 км і більше від українського кордону, що вимагає залучення значних ресурсів, у тому числі засобів, які надають партнери.

Разом з тим Скібіцький наголосив на необхідності опиратися на вітчизняні виробничі потужності та оборонно-промисловий комплекс. Він окремо виділив три ключові елементи для проведення діпстрайків: системи управління та розвідки, виробничі потужності для виготовлення озброєння й боєприпасів, а також паливно-енергетична інфраструктура противника.

Представник ГУР додав, що ураження об’єктів зберігання та переробки пального, зокрема авіаційного палива, безпосередньо впливає на боєздатність російських угруповань. За його словами, наявні плани спрямовані на завдавання ударів по найкритичніших цілях, результати яких, за оцінкою розвідки, вже є помітними.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники втретє атакували нафтовий термінал у Феодосії.

Згодом стало відомо, що після атак ЗСУ на нафтову базу у Феодосії росіяни посилили оборону своєї ключової бази у Севастополі.

НПЗ обстріли війна в Україні ГУР Росія втрати окупантів
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації