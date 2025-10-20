Росія готується до війни з Європою та НАТО — заява Скібіцького

Вадим Скібіцький. Фото: gur.gov.ua

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія активно готується до війни з Європою. Насамперед йдеться про НАТО.

Про це Вадим Скібіцький розповів на форумі "Енергія, що тримає Україну" у понеділок, 20 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Підготовка Росії до війни з Європою

"Реформування Збройних сил РФ, програми озброєння, які зараз розробляються на період до 2036 року, чітко свідчать про те, що Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з Європою, насамперед з НАТО", — зазначив Скібіцький.

За його словами, це не просто оцінка ГУР, а й підтверджено тими документами, які є на сьогодні.

Скібіцький зауважив, що міністр оборони Росії у червні представляв концепцію озброєння РФ до 2035 року та першим пунктом визначив, що головним завданням є підготовка російської армії до введення війни з НАТО до 2030 року.

"Ми бачимо справді такий дуже потужний гібридний підхід РФ стосовно Європи. Це ж не лише дрони, які зʼявляються над багатьма країнами ЄС, це й кібератаки, це підтримка проросійських сил або ультраправих організацій, які підтримують політику РФ", — каже заступник начальника ГУР.

За його словами, наразі Росія намагається протестувати реакцію Європи, визначити для себе якусь "червону лінію" подальших дій та не зупиняється на своїх планах, які озвучували Путін та російське керівництво з 2007 року.

Нагадаємо, Скібіцький назвав втрати Росії внаслідок українських "діпстрайків" по НПЗ та базах зберігання пального.

Раніше у ГУР показали відео запеклого бою на Запорізькому напрямку. Розвідники ліквідували та взяли в полон окупантів.