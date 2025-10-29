Третя світова війна — у НАТО пригрозили Росії

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Фото: Getty Images

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, якщо Росія наважиться вдарити по Брюсселю, то "НАТО зрівняє Москву із землею". За його словами, відповідь буде жорсткою.

Про це Тео Франкен заявив в інтерв’ю De Morgen.

Франкен заявив, якщо РФ наважиться вдарити по Брюсселю, то відповідь буде жорстокою. За його словами, ця атака буде розцінюватися "як удар у серце НАТО". Крім того, він закликав серйозно сприймати військову силу Росії.

"Люди, які стверджують, що ми не повинні боятися росіян, страшенно помиляються. Це геополітична наддержава з сильною армією та величезним бойовим менталітетом. За винятком кількох військовослужбовців Єврокорпусу в Страсбурзі, у нас немає нічого, що можна було б негайно кинути в бій", — заявив міністр оборони.

Він додав, якщо росіян не вийде перемогти в Україні військовим шляхом, потрібно зламати Росію економічно.

"Це вже тричі досягалося за останні 100 років. Це означає: подальше розширення економічних санкцій та припинення їхніх доходів від нафти та газу, тому що це двигун їхньої воєнної економіки", — сказав Тео Франкен.

Також очільник Міноборони Бельгії наголосив, що більше стурбований не прямими ракетними чи дроновими ударами, а гібридними діями росіян.

Як приклад, він навів країни Балтії, де "зелені чоловічки" можуть спробувати спровокувати російськомовну меншину проти місцевих урядів.

"Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", — додав Франкен.

Реакція посольства РФ у Бельгії

У посольстві РФ у Бельгії відреагували на погрози Франкена та назвали його заяву "провокаційною".

"Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що ці слова "не заслуговують на повагу через їхні цілковито абсурдний і відірваний від реальності характер". Крім того, Франкена звинуватили в нібито закликах до мілітаризації Європи.

Відповідь Франкена на критику

Після цього інтерв'ю на політика обвалилась хвиля критики. Після шквалу реакцій Франкен написав у своєму Х, що його "слова вирвали з контексту".

"Заголовок, вирваний з контексту, який отримує купу кліків. Це приносить гроші. І навіть для лівих добродійників у такій газеті, як De Morgen, все зводиться до грошей. Результат: успішна стаття з купою кліків. І масові реакції, роздратування та сильні емоції з боку військових неписьменників", — написав він.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що Росія готується до війни з Європою. За словами Вадима Скібіцького, перш за все йдеться про НАТО.

Водночас генсек НАТО публічно звернувся до росіян. Марк Рютте наголосив, що Альянс готовий захистити кожен дюйм своєї території у разі будь-якої загрози з боку Росії.