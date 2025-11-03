Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив зміцнення енергосистеми та ППО із партнерами

Зеленський обговорив зміцнення енергосистеми та ППО із партнерами

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 21:48
Оновлено: 22:14
Зеленський обговорив зміцнення енергосистеми та ППО із партнерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками країн-партнерів при НАТО — США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів. Глава держави подякував союзникам за їхню допомогу у зміцненні обороноздатності України та підтримку в умовах російської агресії.

Про це повідомив український лідер у Telegram у понеділок, 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про допомогу партнерів України

Зеленський наголосив на важливості внеску кожної країни. Зокрема, він подякував Німеччині за передані системи Patriot, США — за можливість придбання озброєння та систем ППО через програму PURL, Великій Британії та Франції — за надані ракети, а Канаді та Нідерландам — за фінансові внески у ініціативу PURL.

Президент підкреслив, що ця підтримка рятує життя українців і закликав інші держави долучатися до спільних зусиль.

Під час зустрічі сторони обговорили подальше посилення захисту української енергосистеми напередодні зими, зокрема питання закупівлі систем ППО, ракет до них, а також посилення тактичної авіації. Окрему увагу приділили темі продовження санкційного тиску на Росію та іншим важливим крокам, які мають наблизити завершення війни.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва. Йдеться про FPV-дрони, дрони-перехоплювачі та дрони для дипстрайків

Водночас Рустем Умєров розкрив деталі виробництва дронів OCTOPUS у Британії. За його словами, бойове застосування відбуватиметься вже в Україні. 

Володимир Зеленський НАТО військова допомога ППО війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації