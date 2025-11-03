Зеленський обговорив зміцнення енергосистеми та ППО із партнерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками країн-партнерів при НАТО — США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів. Глава держави подякував союзникам за їхню допомогу у зміцненні обороноздатності України та підтримку в умовах російської агресії.

Про це повідомив український лідер у Telegram у понеділок, 3 листопада.

Зеленський про допомогу партнерів України

Зеленський наголосив на важливості внеску кожної країни. Зокрема, він подякував Німеччині за передані системи Patriot, США — за можливість придбання озброєння та систем ППО через програму PURL, Великій Британії та Франції — за надані ракети, а Канаді та Нідерландам — за фінансові внески у ініціативу PURL.

Президент підкреслив, що ця підтримка рятує життя українців і закликав інші держави долучатися до спільних зусиль.

Під час зустрічі сторони обговорили подальше посилення захисту української енергосистеми напередодні зими, зокрема питання закупівлі систем ППО, ракет до них, а також посилення тактичної авіації. Окрему увагу приділили темі продовження санкційного тиску на Росію та іншим важливим крокам, які мають наблизити завершення війни.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва. Йдеться про FPV-дрони, дрони-перехоплювачі та дрони для дипстрайків

Водночас Рустем Умєров розкрив деталі виробництва дронів OCTOPUS у Британії. За його словами, бойове застосування відбуватиметься вже в Україні.