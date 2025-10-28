Виробництво української зброї — які ключові завдання

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що на кінець року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками наради з урядовцями 28 жовтня.

Ключові завдання для виробництва зброї

Зеленський заявив, що міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків. Він наголосив, що програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

Денис Шмигаль на нараді президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"На нараді детально обговорили наявну проблематику у сфері охорони здоров'я, зокрема ситуацію з цінами на ліки та доступністю ліків. Міністр охорони здоровʼя повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими", — поділився президент.

Також він зазначив, що непрості завдання у віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики — міністра культури, і головне — це залучення ресурсів та коштів у сферу культури в час війни. За словами глави держави, країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації. Окремо й дуже детально уряд працює щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти.

Тетяна Бережна на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Водночас Володимир Зеленський доручив міністру фінансів опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів. Він вважає, що в сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах.

"Перший віцепремʼєр-міністр доповів щодо заходів із цифровізації, і, зокрема, це стосується нових послуг для наших громадян у "Дії", електронного нотаріату, а також нового напряму державної роботи — електронного судочинства. Всі державні послуги в Україні мають надаватися прозоро, максимально швидко й так, щоб підтримати українців та українські компанії", — підкреслив Зеленський.

Також він додав, що домовилися з міністром соціальної політики проговорити окремо його сферу роботи — зустріч відбудеться вже цієї пʼятниці. Також після повернення з відрядження окремо доповідатиме віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський доручив забезпечити 100% фінансування для імпорту газу. Наразі вже є 70%.

Крім того, президент заявив, що Україні знадобиться підтримка Європи ще на два-три роки війни. Для цього будуть застосовувати заморожені російські активи.