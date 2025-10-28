Допомога Україні від ЄС — як довго знадобиться підтримка

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Європейська підтримка знадобиться Україні ще близько на два-три роки війни. Для цього будуть застосовувати заморожені російські активи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Реклама

Читайте також:

Підтримка ЄС для України

Говорячи про два-три роки європейської підтримки, Зеленський прокоментував пропозицію Єврокомісії поступово вивільняти заморожені російські активи для фінансування українських військових зусиль.

"Я ще раз наголосив на цьому пункті всім європейським лідерам. Я сказав їм, що ми не збираємося боротися десятиліттями, але ви повинні показати, що на деякий час ви зможете надати стабільну фінансову підтримку Україні. І тому вони мають на увазі цю програму — два-три роки", — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна планує виробляти до 800 дронів на добу. Уже підписано 26 із 57 запланованих трирічних контрактів.

Крім того, президент розповів, що "Шахеди" важче збивати за балістику. На роботу впливають погодні умови, а перехоплення дронів потребує залучення всього арсеналу засобів ППО та авіації.