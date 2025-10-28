Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, як довго потрібна підтримка ЄС Україні

Зеленський відповів, як довго потрібна підтримка ЄС Україні

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:18
Оновлено: 12:48
Допомога Україні від ЄС — як довго знадобиться підтримка
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Європейська підтримка знадобиться Україні ще близько на два-три роки війни. Для цього будуть застосовувати заморожені російські активи. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Реклама
Читайте також:

Підтримка ЄС для України

Говорячи про два-три роки європейської підтримки, Зеленський прокоментував пропозицію Єврокомісії поступово вивільняти заморожені російські активи для фінансування українських військових зусиль.

"Я ще раз наголосив на цьому пункті всім європейським лідерам. Я сказав їм, що ми не збираємося боротися десятиліттями, але ви повинні показати, що на деякий час ви зможете надати стабільну фінансову підтримку Україні. І тому вони мають на увазі цю програму — два-три роки", — наголосив президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна планує виробляти до 800 дронів на добу. Уже підписано 26 із 57 запланованих трирічних контрактів.

Крім того, президент розповів, що "Шахеди" важче збивати за балістику. На роботу впливають погодні умови, а перехоплення дронів потребує залучення всього арсеналу засобів ППО та авіації.

Володимир Зеленський військова допомога ЄС фінанси війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації